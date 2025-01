El estudio científico que explica por qué limpiar la casa y mantenerla ordenada produce bienestar emocional

Mantener el hogar limpio y ordenado es uno de los hábitos fundamentales para tener una casa en orden. Una reciente investigación científica reveló por qué algunas personas sienten satisfacción cuando realizan la tarea.

El estudio descubrió que esta actividad puede generar un tipo de bienestar emocional que no se experimenta en otras situaciones.

Por qué sentimos el impulso de limpiar la casa

Muchas veces, las personas pueden sentir un deseo impulsivo de limpiar el hogar. En un artículo publicado en la revista Psychology Today, la neuropsicóloga Diane Roberts Stoler afirma que el "desorden se vuelve una forma de distracción visual que aumenta la sobrecarga cognitiva y reduce la memoria del trabajo".

En la misma línea, explica que mantenerse organizado puede convertirse en un duro desafío en el día a día, en especial para quienes padecen de déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

Stoler también resalta que mantener ordenada la casa puede mejorar la autoestima, crear hábitos saludables, aumentar la productividad y mejorar el sueño.

El estudio científico que comprobó que limpiar la casa produce bienestar emocional

Una investigación científica publicada en 2012 con el título "Life at Home in the 21st Century: 32 Families Open Their Doors" analizó a 32 familias y a los diversos objetos que tenían en sus hogares.

Tras cuatro años de investigaciones, los resultados arrojaron que el desorden puede tener efectos negativos sobre el estado de ánimo y la autoestima. A su vez, descubrieron que el porcentaje de estrés sufrido en una casa es proporcional a la cantidad de cosas que se almacenan.