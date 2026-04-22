Un descubrimiento realizado en el norte de Europa sacude los planes estratégicos del continente. La minera sueca LKAB anunció el hallazgo del mayor yacimiento de tierras raras conocido en Europa, en una región históricamente ligada a la minería. El depósito, denominado Per Geijer, se ubica en Kiruna, ciudad del norte de Suecia, a unos 700 metros de una de las minas de hierro activas de LKAB. La compañía, con más de 130 años de trayectoria en el sector minero, identificó este yacimiento como el más grande del continente en su categoría. La estimación inicial apunta a unos 585 millones de toneladas de mineral, que incluyen apatita rica en fósforo y elementos de tierras raras. La concentración de óxidos de tierras raras representa el 0,18% del total, una proporción que los especialistas consideran viable para su aprovechamiento industrial a gran escala. Entre los elementos identificados se destacan el praseodimio y el neodimio, dos componentes esenciales en la fabricación de imanes permanentes. Estos imanes son indispensables para los motores de vehículos eléctricos y los aerogeneradores de energía eólica, dos pilares de la transición energética global. LKAB estima que el yacimiento podría contener hasta un millón de toneladas de óxidos de tierras raras. David Hognelid, jefe de estrategia de productos especiales de la compañía, describió la combinación de volumen y concentración como una opción potencialmente “rentable y sostenible”, aunque aclaró que el proyecto aún se encuentra en fase preliminar. Tomando los precios actuales de mercado para los óxidos de neodimio y praseodimio —que rondan los 57.000 y 70.000 euros por tonelada, respectivamente— y aplicando un valor promedio de unos 63.650 euros por tonelada al millón de toneladas estimado, el valor total del yacimiento se ubicaría en torno a los 63.650 millones de euros. Para dimensionar la cifra: el proyecto Halleck Creek en Wyoming, Estados Unidos, fue valuado en 37.000 millones de dólares, lo que ubica al depósito sueco entre los más significativos del mundo en su categoría. La explotación del yacimiento no es inminente, según precisaron. LKAB ya comenzó las obras para habilitar galerías de exploración, pero las proyecciones indican que los trámites de permisos y los estudios de impacto ambiental podrían demandar entre 10 y 15 años. La propia empresa reconoció que queda “un largo camino” por recorrer. La normativa medioambiental sueca exige una evaluación detallada del impacto sobre el ecosistema local y los recursos hídricos de la región. Si bien el carácter estratégico de las tierras raras podría acelerar algunos procesos administrativos, la empresa no garantiza plazos más cortos. El contexto geopolítico le agrega una dimensión extra al descubrimiento. La ministra sueca de Energía e Industria, Ebba Busch, señaló que el hallazgo podría contribuir a reducir la dependencia de Europa respecto a China en el suministro de estos minerales críticos, un objetivo prioritario en la agenda de la Unión Europea. Con la transición energética como telón de fondo y la competencia tecnológica global en alza, Kiruna podría convertirse en uno de los nombres más relevantes de la geopolítica europea de las próximas décadas.