El arte de la seducción: la expresión que define si una mujer te esta coqueteando

Un equipo de investigadores de la Universidad de Kansas abordó recientemente un tema delicado pero crucial: los malentendidos que pueden surgir en torno al coqueteo femenino al hombre, y las posibles repercusiones que estos pueden tener, incluyendo situaciones de incomodidad o incluso acusaciones de acoso.

En su estudio, los investigadores se plantearon dos preguntas fundamentales: ¿Cómo podemos interpretar correctamente las intenciones de las personas cuando nos sonríen?; y ¿Existe una expresión facial única y claramente identificable que indique coqueteo?

Coqueteo femenino al hombre: qué dicen los expertos

Un reciente informe, cuyos resultados fueron publicados en The Journal of Sex Research y replicados por The Guardian, dieron a conocer las complejidades de las expresiones faciales utilizadas por mujeres heterosexuales al coquetear con hombres.

El objetivo central de la investigación fue explorar si existe una señal facial específica que las mujeres pueden emplear de manera efectiva, para indicar su interés hacia un hombre durante el cortejo.

Para llevar a cabo este estudio, los investigadores utilizaron el Sistema de Codificación de Acción Facial (FACS), una metodología que identifica y clasifica 23 movimientos faciales distintos asociados con diversas emociones y expresiones.

Este sistema fue desarrollado originalmente por el anatomista sueco Carl-Herman Hjortsjö en la década de los '60, y desde entonces es utilizado ampliamente en la investigación psicológica y social para analizar las expresiones faciales con precisión.

A través de seis diversos estudios, se exploraron diferentes contextos y variaciones en las expresiones faciales de coqueteo. A las participantes se les pidió que reprodujeran expresiones que podrían utilizar en entornos sociales, como por ejemplo en bares, para captar la atención de posibles parejas.

¿Cuál es la señal de coqueteo?

Los investigadores identificaron una combinación de elementos clave que caracterizan una expresión facial de coqueteo reconocible:

Inclinación de la cabeza hacia un lado.

Ligera inclinación hacia abajo de la barbilla.

Una sonrisa leve.

Mirada directa hacia adelante, focalizada en el objeto del coqueteo.

El equipo de investigación encontró que algunas mujeres son más efectivas que otras al transmitir esta "señal facial coqueta", y que algunos hombres son más aptos para reconocerla que otros.

No obstante, la mayoría de los hombres participantes en el estudio identificaron estas señales como indicativas de coqueteo.

¿Qué otras señales demuestran que una mujer te está coqueteando?