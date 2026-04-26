El sindicato de trabajadores de Ancap (Fancap) resolvió un paro de 24 horas en la planta de distribución de combustibles de La Tablada para el sábado 2 de mayo, como parte del conflicto con la empresa por la defensa de la industria cementera y la planta de Paysandú. En un comunicado, Fancap precisó que los trabajadores de turno fijo se retirarán de la planta a las 22:00 y pidió a la empresa garantizar la finalización de las tareas de carga en ese horario. Por razones de seguridad, los últimos camiones podrán bajar a cargar hasta las 20:30. Además, no se otorgarán extensiones de carga para camiones de propano y no se realizarán tareas de operaciones por debajo de la guardia mínima fijada en cinco operadores. El sindicato sostiene que Ancap “sigue adelante con un plan que va a generar el desmantelamiento” de la planta de Paysandú, lo que —aseguran— pondría en riesgo a la industria cementera, puestos de trabajo y derechos laborales conquistados. Fancap exige a la empresa medidas concretas que garanticen la continuidad de la planta y la protección del empleo. Ancap aún no emitió una respuesta pública al anuncio del paro. La medida podría afectar la logística de distribución en la zona mientras persista el conflicto entre la empresa y los trabajadores.