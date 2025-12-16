El escribano Diego Leandro Molina fue confirmado por un nuevo mandato como presidente del Consejo Federal del Notariado Argentino (CFNA) para el período 2025-2027.

La designación se formalizó durante el acto de juramento y asunción de autoridades que se llevó a cabo en el Círculo Militar de la Ciudad de Buenos Aires, con la participación de delegados de los colegios profesionales de escribanos de todas las jurisdicciones del país.

La jornada institucional reunió a referentes del notariado nacional y marcó la continuidad del proyecto federalista que caracteriza al Consejo, organismo clave en la coordinación de políticas notariales a nivel nacional y en la representación de más de 5000 profesionales matriculados en Argentina.

Durante la ceremonia se proclamó oficialmente la composición de la Junta Ejecutiva que acompañará a Molina en esta nueva etapa. El cuerpo directivo refleja la diversidad regional del país, con escribanos provenientes de distintos puntos del territorio nacional:

Autoridades principales:

Presidente: Esc. Diego Leandro Molina (Buenos Aires).

Vicepresidente 1º: Esc. Juan Carlos Francisco Margalef García (Salta).

Vicepresidenta 2º: Esc. Verónica Teresa Bianco (Córdoba).

Secretarías:

Esc. Laura Fernanda Camejo (Entre Ríos).

Esc. Claudia María Picco (La Pampa).

Tesorería:

Tesorero: Esc. David Cuño (Formosa).

Protesorero: Esc. Pablo Federico Degano Ábalos (Santiago del Estero).

Vocalías:

Esc. Pablo Esteban Saravia Pérez (Jujuy).

Esc. Gustavo Luis Russo (Neuquén).

Esc. Andrés Alejandro Chielens (Río Negro).

Esc. Marcelo Luis Lizurume (Chubut).

Esta distribución geográfica garantiza la representación equilibrada de las distintas regiones argentinas en la conducción del organismo, abarcando desde el norte salteño y jujeño hasta la Patagonia, pasando por el litoral y la región pampeana.