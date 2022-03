Día Internacional de la Mujer: 8 frases para conmemorar el 8M

"La educación es un poder para las mujeres, y eso es por lo que los terroristas le tienen miedo a la educación", Malala Yousafzai

A Malala le encantaba ir a la escuela y aprender, pero en 2008 todo cambió cuando los talibanes tomaron el control de su pueblo. Los extremistas radicales, entre otras cosas, prohibieron que las niñas fueran al colegio.

Incapaz de aceptar el destino que le imponían, comenzó a hablar sobre el derecho a la educación por diversos lugares del país, a pesar del peligro que suponía.

Malala Yousafzai se convirtió en un símbolo internacional después de que le dispararan en 2012 por oponerse a las restricciones de los talibanes. Malala comenzó su lucha por la educación de las niñas en Pakistán y hoy es la ganadora más joven del Premio Nobel de la Paz.

"Lucha por las cosas que te importan, pero hazlo de una manera que lleve a otros a unirse a ti", ruth bader ginsburg

Ginsburg se convirtió en la segunda mujer juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, así como en la primera juez judía. Ginsburg fue una fuerte voz a favor de la igualdad de género y se convirtió en una referente del feminismo y en un icono de la cultura pop. "Mi madre me dijo que fuera una dama. Y para ella, eso significaba ser tu propia persona, ser independiente", dijo la juez.

"Si solo vemos a hombres presidiendo empresas, empezará a parecernos 'natural' que solo haya hombres presidentes de empresas", Chimamanda Ngozi Adichie

La escritora nigeriana es conocida por sus novelas ganadoras de varios premios. En total, Chimamanda ha sido traducida a 30 idiomas diferentes, y se la conoce por hablar de raza y feminismo.

En 2012 la escritora dio una TED TALK en la que decía que todos tenemos que ser feministas (‘We should all be feminists') que inició una conversación mundial sobre el feminismo y se publicó como libro en 2014. A partir de ese momento se convirtió en un modelo a seguir. Ha publicado una versión adaptada de esta TED TALK y otro libro titulado ‘Querida Ijeawele: Cómo educar en el feminismo'.

"Nadie es demasiado pequeño para tener un impacto y cambiar el mundo, así que haz todo lo que puedas", Greta Thunberg

Esta joven activista sueca es un icono de la lucha frente al cambio climático. Gretha empezó una huelga en solitario en agosto de 2018, faltando al colegio a los 16 años para protestar por la inacción de los adultos ante el calentamiento del planeta. Hoy cuenta con seguidores y detractores en todo el mundo.

"Las mujeres con buen comportamiento rara vez hacen historia", Eleanor Roosevelt

Eleanor fue una escritora, activista y política estadounidense. Fue primera dama de los Estados Unidos durante los cuatro períodos presidenciales de su esposo Franklin D. Roosevelt. Posteriormente se la llamó la «Primera Dama del Mundo» por sus avances en materia de derechos humanos.

Aunque fue muy respetada en sus últimos años, era una controvertida primera dama en este punto debido a su franqueza, particularmente en lo que respecta a los derechos civiles de los afroestadounidenses.

"No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente", Virginia Woolf

Esta escritora es considerada una de las figuras literarias más importantes del siglo XX. Nacida en Londres en 1882, también fue una de las voces más influyentes del feminismo moderno gracias a sus textos.

"Las mujeres han vivido todos estos siglos como esposas, con el poder mágico y delicioso de reflejar la figura del hombre, el doble de su tamaño natural". Woolf no solo destaca por sus aportaciones literarias, sino que, con ellas, promovió el feminismo en pleno siglo XX.

"No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar", Angela Davies

Luchadora incansable por los derechos civiles, contra la discriminación racial, feminista, miembro del Partido Comunista e icono del Black Panther Party, Agenla Davis fue una de las activistas afroamericanas más destacadas.

Con más de 70 años, Davis sigue dedicada a viajar por el mundo promoviendo el pacifismo, recolectando fondos para ayudar a los discriminados y defendiendo a los encarcelados.

"Las mujeres, primero que nada, queremos vivir sin miedo", Isabel Allende

La escritora de lengua española más leída en todos los tiempos escribió su primera novela mientras estaba en el exilio en Venezuela, obra que se convirtió en todo un fenómeno internacional. Recientemente definió el feminismo como una revolución "irreversible" y ha hablado con fuerza sobre cómo opera la violencia contra las mujeres.