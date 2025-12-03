En esta noticia ¿Cómo nació la idea?

El Museo Internacional de la Discapacidad María Kodama (MidMaKo) abrió sus puertas el 3 de agosto de 2023 en el Salón de los Bustos de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires, una institución que cuenta con tres premios Nobel.

Desde entonces, se convirtió en un referente cultural y social ya que es el primer museo del mundo dedicado a la discapacidad y la inclusión.

En Argentina, según cifras oficiales del INDEC, el 10,2% de la población vive con alguna discapacidad, lo que representa más de 3,5 millones de personas.

Sin embargo, hasta hace poco no existía un espacio que registrara históricamente obras relacionadas con la discapacidad, tanto en su temática como en la producción de artistas con diversidad funcional.

MidMaKo nació para cubrir esa necesidad: naturalizar la discapacidad a través de la cultura y sensibilizar a la sociedad sobre la urgencia de la inclusión.

Su misión es clara: investigar, coleccionar, conservar e interpretar el patrimonio material e inmaterial vinculado a la diversidad funcional, ofreciendo experiencias educativas, artísticas y reflexivas que impulsen la integración en todos los niveles de la sociedad.

¿Cómo nació la idea?

La historia detrás del museo tiene un origen tan simbólico como inspirador. “La primera vez que hablamos del museo fue en la Embajada de Suiza, cuando todavía no habían llegado los muebles. Solo teníamos una jarra de agua y dos vasos”, recuerda Nika Pedro, presidente del museo.

Ese día, junto a Mónica, directiva de la fundación y esposa del embajador suizo, hicieron una promesa: crear un espacio que transformara la mirada sobre la discapacidad.

“Le dije: vamos a tirarnos a una cascada. Va a ser difícil, pero si logramos convertirnos en agua, algún día llegaremos a un océano tranquilo”, relata Nika.

Poco después, falleció María Kodama, madrina de Nika y gran amor de Borges. Antes de partir, él le prometió que abriría el museo.

“María es para mí una fuerza femenina que inspira a cuidar, escuchar y proteger. Su lealtad hacia Borges es el ejemplo que debemos tener hacia el mundo”, afirma.

Un museo que respira cultura

MidMaKo no es solo un espacio expositivo. Desde 2017 desarrolla una Escuela de Arte y Educación con talleres de artes plásticas, teatro, moda y lengua de señas argentinas, bajo la metodología de la arteterapia.

Entre los artistas que colaboran se encuentra Laura Cols, cuyas obras forman parte de la colección permanente y reflejan la sensibilidad y la fuerza de la inclusión.

“En el Museo no solo encontré la motivación para crecer como artista, sino también para evolucionar como persona. El legado de María Kodama, transmitido por Nika en lo ético y lo cultural, constituye la esencia del museo y me atraviesa profundamente”, afirma Laura.

Además, el museo impulsa proyectos como:

Programas de radio ( DiverGentes ), conducido por jóvenes con autismo y síndrome de Down.

Ciclos audiovisuales ( Tres AuTiStAs ), entrevistas a personalidades de la cultura y la ciencia desde la mirada neurodiversa.

Eventos y exposiciones temáticas sobre autismo, síndrome de Down, sordera y otras condiciones.

Expansión internacional

Lo que comenzó en Buenos Aires hoy tiene proyección global. MidMaKo cuenta con 14 sedes en Argentina, incluyendo el Hospital Fernández y la Fundación Garrahan, y ya está presente en Estados Unidos, República Dominicana y Suiza, con planes de abrir en Mongolia.

Un mensaje para el Día Internacional de la Discapacidad

“Cada vez que alguien entra al museo y sale llorando, con ganas de ayudar, sabemos que estamos cumpliendo nuestra misión”, expresa Nika.

El Museo Internacional de la Discapacidad María Kodama es más que un espacio cultural: es un santuario donde el arte se convierte en puente hacia la integración, la empatía y la esperanza.