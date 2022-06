Día del Orgullo: ¿por qué se celebra hoy 28 de junio y qué significan los colores de la bandera LGBTIQ+?

El Día del Orgullo LGBTIQ+, que se celebra el 28 de junio, fue cobrando más y más fuerza con el paso de los años y su símbolo más característico es su bandera arcoiris. Esta se distingue por su significado de libertad y diversión, además de estar llena de colores, pero ¿sabías cuál es el significado detrás de este emblema?

Esta celebración rinde homenaje al levantamiento ocurrido en 1969, en las puertas del Stonewall Inn en la Ciudad de Nueva York, donde millones de personas se siguen uniendo para celebrar la liberación de las identidades sexuales.

DÍA DEL ORGULLO: CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE LA BANDERA ARCOIRIS

La "bandera del orgullo", como muchos la llaman, tiene su origen en 1978, como reivindicación del movimiento homosexual en Estados Unidos, aunque con el correr de los años comenzó a representar a todo el resto de la cominidad LGBTIQ+.

La bandera del arcoíris fue creada por el estadounidense Gilbert Baker, quien se inspiró en el primer funcionario público abiertamente gay de su país, Harvey Milk, y en la canción "Somewhere over the Rainbow" de Judy Garland.

Este único símbolo, que fue creado con el objetivo de que la comunidad gay pudiera presumir con orgullo quienes son, en un principio incluía ocho franjas de colores.

Posteriormente, por los inconvenientes de producción se decidió suprimir el rosa y el turquesa. La versión actual consiste en seis franjas de colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta, que reproducen el orden de los colores del arcoíris.

DÍA DEL ORGULLO: CADA COMUNIDAD TIENE SU PROPIA BANDERA

Además de la conocida bandera arcoiris, existen muchas otras que representan a los distintos integrantes del colectivo: lesbianas, bisexuales, transgénero, transexuales, entre otros.

Sin embargo, la bandera multicolor suele ser la más empleada ya que incluye a todas las personas que se identifican como parte de este movimiento.

QUÉ SIGNIFICAN LOS COLORES DE LA BANDERA DEL ORGULLO

Cada color de este emblema está vinculado a un aspecto:

Rosa a la sexualidad (presente en el diseño original)

a la sexualidad (presente en el diseño original) Rojo a la vida

a la vida Naranja a la salud

a la salud Amarillo a la luz del sol

a la luz del sol Verde a la naturaleza

a la naturaleza Turquesa al arte

al arte Azul a la serenidad

a la serenidad Violeta al espíritu

Con el avance del tiempo, la comunidad LGBTIQ+ empezó a incluir nuevas identidades y en la actualidad existen otras banderas específicas como la del Movimiento Lésbico, el Orgullo Asexual, el Orgullo Pansexual, Agénero, Orgullo Transexual, Género Fluído, Bigénero y Orgullo Polisexual.