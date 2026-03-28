La Semana Santa 2026 se acerca y, con ella, la búsqueda de destinos para una escapada corta sin gastar de más. La buena noticia para los viajeros colombianos es que este año los precios de vuelos y hotelería han registrado caídas importantes frente a 2025, tanto en destinos nacionales como internacionales, lo que abre una ventana concreta para planificar un viaje accesible en familia o en grupo. Datos de la plataforma Kayak indican que el 30 de marzo se perfila como uno de los días más económicos para volar a destinos nacionales, mientras que el 5 de abril es el más costoso para el regreso, por lo que quienes quieran ahorrar deberían evitarlo. Entre los destinos nacionales con mayor caída de precios se destacan Cali, Bogotá y Barranquilla, con reducciones del 42%, 31% y 21% respectivamente en el precio medio de los vuelos ida y vuelta en clase económica. Cartagena sigue siendo uno de los destinos más solicitados para Semana Santa, con un precio medio de vuelo de $433.448. Lo mejor es que gran parte de sus atractivos no tienen costo: recorrer las murallas, la Torre del Reloj, la Plaza de la Aduana y el Parque Bolívar son planes clásicos y completamente gratuitos. Ver el atardecer desde las murallas es, además, una de las experiencias más valoradas por los viajeros. Para quienes buscan playa sin gastar en excursiones, Bocagrande y la playa de Marbella son opciones de acceso libre y más económicas que las zonas turísticas más concurridas. El consejo clave de los expertos es evitar los tours a islas, que suelen ser el gasto más elevado, y optar por las playas urbanas. En cuanto a la comida, los menús del día o corrientazos son la alternativa más económica frente a los restaurantes del centro histórico. Con un precio medio de vuelo de $656.399, San Andrés es el destino más costoso de los tres en términos de tiquetes, pero ofrece múltiples opciones para disfrutar sin grandes desembolsos una vez en la isla. La mayoría de sus playas públicas, incluida Spratt Bight, son de acceso libre, y el famoso mar de los siete colores puede apreciarse simplemente caminando por la costa, sin necesidad de contratar ningún tour. Dar la vuelta a la isla en bicicleta o en carrito compartido es una de las alternativas más económicas para recorrerla, y lugares como West View y La Piscinita tienen entradas de bajo costo para practicar snorkel. El consejo más repetido entre viajeros es evitar los paquetes todo incluido y comprar alimentos en supermercados locales para reducir significativamente el gasto diario. Cali es la apuesta más accesible de las tres, con un precio medio de vuelo de apenas $207.241, y se posiciona como el destino de mayor tendencia según los datos de Kayak. Sus miradores, como el Cerro de las Tres Cruces, el Cristo Rey y el Mirador Sebastián de Belalcázar, son gratuitos y ofrecen vistas panorámicas de la ciudad que valen el esfuerzo. Para Semana Santa, Cali también tiene una agenda religiosa y cultural importante en toda la ciudad, y una excursión económica muy popular en estas fechas es la visita a Buga, a menos de dos horas de distancia. Quienes quieran una experiencia más relajada pueden optar por pasar el día en el río Pance o en los parques urbanos, y hasta sumarse a clases de salsa gratuitas o de bajo costo en plazas públicas.