El fin de semana largo de Semana Santa, que se junta con el feriado por el Día de los Caídos en Malvinas, comienza este jueves 28 de marzo . Sin embargo, para algunos trabajadores, empezará el viernes 29 .

Será un fin de semana súper largo de seis días, que se extenderá desde el 28 de marzo hasta el 2 de abri.

¿Cuándo comienza el feriado de Semana Santa?





Este jueves 28 de marzo, Jueves Santo, es día no laborable . En esta fecha se conmemora la última cena, así como la detención de Cristo.

No es un feriado, sino que es un día no laborable . No habrá clases y para el sector público habrá asueto, mientras que para el privado la decisión de trabajar quedará a consideración de cada empleador.

El finde largo continúa con el viernes 29, Viernes Santo , que según el calendario nacional es feriado . Este día tampoco habrá escuelas abiertas, no funcionará la administración pública ni se trabajará en el sector privado.

El sábado 30 y el domingo 31, el día de Pascuas, no son feriado nacional .

El lunes 1° de abril fue decretado por el Gobierno de Javier Milei como feriado puente con fines turísticos . En tanto, el martes 2 de abril es feriado nacional por conmemorarse el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas .

¿Cuáles son los fines de semana largos que quedan en 2024?