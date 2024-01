Crimen en Santa Teresita: quiénes son los detenidos por el asesinato de Tomás Tello Ferreyra

Nueve personas fueron detenidas por el crimen de Tomás Valentín Tello Ferreyra ocurrido en la localidad bonaerense de Santa Teresita durante los festejos de Año Nuevo.

Los agresores atacaron a la víctima de 18 años mientras se encontraba con sus amigos . El joven corrió seis cuadras, fue acorralado y uno de los sospechosos, señalado como Damián Copelian, lo habría apuñalado en el pecho con una tijera.

¿Quiénes son sospechosos por el crimen de Tomás Tello Ferreyra?





Entre los detenidos también se encuentra el padre del presunto homicida de 21 años. La banda en su mayoría está integrada por vendedores ambulantes de la playa.

El apuntado fue capturado en Avenida Costanera entre 32 y 33 en la localidad balnearia mientras se encontraba en la vía pública, consignó A24, tras revisar las cámaras de seguridad de la zona más la declaración de testigos.

La causa está en manos del fiscal Pablo Gamaleri, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 del departamento judicial de Dolores. Hasta el momento se detuvieron a siete mayores y dos adolescentes de 16 y 17. Estos últimos quedaron a disposición del Fuero de Responsabilidad Juvenil .

Los detenidos serán interrogados el miércoles. (Foto: Noticias Argentinas).

¿Cómo fue el crimen de Tomás Tello Ferreyra?





El hecho inició el 1 de enero a las 7:30 en las calles 39 y Costanera y siguió hasta la 44 al 100, a metros del mar. Los efectivos de la Comisaría de La Costa 1° local arribaron al lugar tras un llamado al 911 que informaba de una pelea entre varias personas.

Los agentes encontraron a Tomás con una herida punzo cortante en el tórax, según informó la policía. Inmediatamente, el joven fue llevada al hospital local donde murió .

El principal sospechoso no se encontraba solo, sino que estaba acompañado por otros dos: su padre identificado por A.K y un ciudadano uruguayo de 57 , según confirmó Infobae.

El resto de los apresados fueron identificado como C.O.A, de 29; R.N de J.O, de 27, ambos con domicilio en el partido de Moreno y también vendedores ambulantes.

Según detalló el medio citado, los cuatro corrieron a la víctima hasta la Calle 44, entre 1 y 2, donde lo habrían agredido. En la escena de los hechos también estaban los dos adolescentes y G.F.B, de 22, de Bella Vista, y D.J.E , de 33 años y trabajador en el balneario.

Hasta el momento no identificaron al noveno detenido que es mayor de edad.

Este lunes se realizó una marcha para pedir justicia por el crimen, pero con el pasar de las horas hubo cruces de insultos entre los vecinos de la zona y los efectivos policiales. (Foto: captura de pantalla).

¿Qué dijo la mamá de la víctima?





Samanta, la madre de Tomás Tello, señaló que desconoce los motivos por los cuales comenzaron a pegarle a su hijo, a la vez que advirtió que va a "mover cielo y tierra" para que haya justicia por el crimen.



"No tengo idea de por qué le pegaron y lo corrieron por seis cuadras a Tomi. Lo que sé es que se pelean en la playa y después lo van a buscar. Mientras lo iban corriendo, le pegaban" , relató con lágrimas en diálogo con TN.

La mujer que trabaja de enfermera en el hospital de Santa Teresita contó durante la entrevista cómo se enteró que su hijo había sido herido.

"A las 7 de la mañana me suena el teléfono. Cuando atiendo me dice la prima que un amigo de Tomi tenía su teléfono y le decía que mi hijo estaba en el hospital" , narró.

"Como yo trabajo en el hospital, me hicieron pasar rápido. Ahí me dijo el médico que habían hecho todo posible, pero que no habían podido salvarle la vida" , recordó.

Luego, agregó: "Yo nada más quiero justicia para mi hijo. Esto no me lo veía venir. Me parece muy injusto lo que hicieron con él. No creo en la Justicia, pero espero que la haya. Voy a mover cielo y tierra. Queremos que nos entreguen el cuerpo y nada más que eso" .

"Tomás era mi bebé. Se levantaba a las 7 de la mañana y se iba a trabajar, tenía un montón de amigos. Todo el mundo lo quería" , sumó. También contó que el joven había festejado Año Nuevo con su padre y que luego se iba a encontrar con sus conocidos en la costanera de Santa Teresita .

"El último estado que publicó fue a las 4.20 de la mañana. Estaba ahí con mucha gente, con amigos y amigas. Acá se estila de ir a brindar a la playa" . Por último, Samanta cuestionó el accionar policial ya que "mucha gente había llamado" para alertar de los incidentes cerca de la playa.