Consultar el Veraz y la Central de Deudores del Banco Central dejó de ser una herramienta exclusiva para quienes buscan un préstamo. En medio del fuerte crecimiento del crédito y del aumento de la morosidad en Argentina, cada vez más personas revisan su historial financiero para evitar rechazos en bancos, tarjetas, alquileres y financiamientos. Hoy, aparecer con atrasos o deudas impagas puede afectar desde la aprobación de un crédito personal hasta la posibilidad de alquilar una propiedad. Sin embargo, muchas personas desconocen que pueden consultar gratis su situación financiera utilizando solamente el DNI, CUIL o CUIT. El Veraz, administrado por Equifax, reúne información vinculada al comportamiento crediticio de personas y empresas. Allí se registran: La consulta gratuita está habilitada por ley y puede realizarse una vez cada seis meses. La forma más rápida es ingresar al sitio oficial de Veraz Argentina y acceder a la sección “Mi Veraz”. El sistema solicita datos personales y realiza una validación de identidad mediante preguntas de seguridad. Una vez completado el proceso, el usuario puede descargar el informe crediticio de manera digital. También existe la posibilidad de solicitar el reporte llamando al número oficial de atención. Tras validar la identidad, el sistema entrega un código que luego permite ingresar al portal y descargar el informe completo. Además del Veraz, existe otra herramienta clave para controlar el historial financiero: la Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central de la República Argentina. Se trata de una base pública donde bancos, financieras y emisoras de tarjetas informan mensualmente la situación de sus clientes. La base incluye: A diferencia del Veraz, este sistema solo concentra información vinculada a entidades reguladas por el sistema financiero formal. La consulta es totalmente gratuita y puede hacerse las veces que el usuario quiera. Solo hay que ingresar al sitio oficial del Banco Central de la República Argentina y acceder a la sección “Central de Deudores”. El sistema permite consultar la situación financiera ingresando el CUIT o CUIL, sin necesidad de registrarse. Uno de los datos más importantes del informe es la calificación crediticia asignada por el Banco Central. Las categorías van del 1 al 6 y reflejan el nivel de cumplimiento de pagos. Es la mejor categoría y corresponde a personas sin atrasos importantes. Incluye demoras menores, generalmente de entre 31 y 90 días. Comienza a generar alertas dentro del sistema financiero y puede limitar el acceso al crédito. Refleja problemas serios de pago y complica fuertemente el acceso al financiamiento. Corresponde a deudas con mora prolongada. Incluye casos considerados incobrables por cuestiones legales o contables. Estar registrado con atrasos o deudas impagas puede generar consecuencias concretas: Por eso, especialistas recomiendan revisar periódicamente el historial crediticio y detectar posibles errores o deudas ya canceladas que continúan registradas. La solución depende de cada situación. Si la deuda ya fue pagada o existe un error, el usuario puede iniciar un reclamo formal presentando comprobantes y documentación respaldatoria. En cambio, si la deuda continúa vigente, las principales alternativas son: Cuando una deuda se paga, el registro puede seguir figurando durante dos años, aunque aparece como “cancelado”, lo que mejora el perfil financiero. Las deudas impagas, en cambio, pueden permanecer registradas hasta cinco años si no existieron acciones judiciales.