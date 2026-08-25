Tras el descanso de 3 días por el 17 de agosto, decretaron un nuevo feriado para el viernes 28. En este contexto, un grupo de argentinos volverá a disfrutar de tres días consecutivos de descanso para quedarse en su casa o aprovechar a realizar un viaje.

Estos trabajadores podrán aprovechar la jornada XL para realizar una mini escapada a distintos puntos del país luego de que finalicen las vacaciones de invierno. Este descanso pondrá fin a la temporada alta de invierno, ya que el próximo asueto nacional confirmado será recién en octubre.

¿Por qué es feriado el viernes 28 de agosto?

En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un feriado para un grupo de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Esta fecha se debe al traslado de otra celebración

El martes sábado 29 de agosto se conmemora el aniversario fundacional de estos partidos, que cumplen más de 150 años cada uno, pero se espera que se adelante el asueto para dar lugar a un descanso extendido de tres días del sábado viernes 28 al lunes 30:

La Angelita

Saldungaray

El calendario señala que durante el fin de semana largo extendido se realizarán las fiestas patronales organizadas por la comunidad local y los actos oficiales correspondientes.

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¿Quiénes podrán disfrutar de los tres días de descanso?

Los habitantes de esta zona y las localidades aledañas del partido tendrán un fin de semana extralargo de 3 días para poder descansar debido a su fiesta patronal y al aniversario de su fundación.

De esta manera, en estas localidades, habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores. Además, se extenderá a todos los trabajadores de sucursales de Banco Provincia.

¿Cuándo es el próximo feriado?

De cara al resto del año, el calendario las siguientes fechas confirmadas que darán asueto para todo el país: