Conductores reciben la peor noticia: a partir de esta edad no les darán más la licencia

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 fue modificada por el Decreto 196/2025 y generó un fuerte impacto entre los conductores. Desde septiembre, rigen nuevas condiciones para renovar la licencia de conducir en Argentina.

El cambio más importante afecta a los mayores de 70 años, que ya no podrán acceder a la renovación automática y deberán cumplir requisitos más estrictos.

El Gobierno nacional ajustó los plazos de vigencia del carnet, incorporó controles médicos obligatorios y lanzó una versión digital que reemplaza al formato físico. El objetivo es reforzar la seguridad vial y adaptar el sistema a las nuevas tecnologías.

¿Cuánto dura la licencia según la edad?

La vigencia del carnet depende del rango etario del conductor:

Menores de 21 años : cinco años de validez para las categorías A (motos), B (autos) y G (maquinaria agrícola).

: cinco años de validez para las categorías A (motos), B (autos) y G (maquinaria agrícola). Entre 21 y 65 años : cinco años de vigencia.

: cinco años de vigencia. De 65 a 70 años : renovación cada tres años.

: renovación cada tres años. Mayores de 70 años: renovación anual, sin excepciones.

Este último grupo deberá presentar un examen psicofísico todos los años. Si el resultado no es favorable, el conductor pierde el derecho a circular.

Nuevo requisito obligatorio: examen psicofísico

A partir de esta reforma, todos los conductores, sin importar edad ni categoría, deben presentar un certificado de aptitud psicofísica para renovar la licencia.

El estudio se realiza en centros médicos públicos o privados autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). El profesional médico carga el resultado en el sistema oficial. Si se aprueba, el trámite continúa. Si no, se bloquea la renovación.

¿Licencia digital: cómo obtenerla?

El carnet digital será el principal medio de acreditación. Se gestiona desde la app Mi Argentina, donde el usuario debe registrarse con su CUIL y validar sus datos. Una vez aprobado el examen psicofísico, la licencia se actualiza automáticamente en el perfil.

Este documento tiene la misma validez legal que el físico y cuenta con un sistema de token diario que renueva su autenticidad cada 24 horas. Aunque el soporte físico sigue disponible, será opcional.

Paso a paso: cómo renovar la licencia

El trámite se puede hacer online: