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Mantener los lentes de ver limpios siempre es esencial para preservar la buena visibilidad y evitar que la suciedad, las huellas dactilares y la grasa se acumulen sobre los cristales.

Entre los trucos caseros por los que puede optarse para preservar esto aparece el de rociar vinagre blanco sobre las lentes para dejarlos así libres de residuos.

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Rociar vinagre sobre las lentes: para qué se usa este truco

El vinagre blanco contiene ácido acético y suele utilizarse en tareas de limpieza doméstica. En el caso de los anteojos, puede emplearse diluido con agua para ayudar a remover marcas, suciedad superficial y ciertos residuos que pueden quedar sobre los cristales.

Este truco permite utilizar las propiedades limpiadoras del vinagre para conseguir una superficie más limpia y transparente.

Además, una limpieza frecuente permite retirar partículas que puedan afectar la visión o generar molestias al usar los anteojos.

El vinagre diluido con agua permite limpiar a fondo los anteojos de ver.
El vinagre diluido con agua permite limpiar a fondo los anteojos de ver.

Cómo utilizar el vinagre para limpiar las lentes

Uno de los consejos principales es no rociar vinagre puro sobre los cristales, sino diluirlo en agua y aplicar la solución de forma moderada.

Luego los lentes deben enjuagarse y secarse utilizando un paño de microfibra limpio que esté destinado únicamente a la limpieza de los anteojos.

Cada cuánto se recomienda limpiar las lentes

La frecuencia dependerá del uso y de la cantidad de suciedad que acumulen. Si presentan huellas, grasa, polvo o manchas que dificultan la visión, lo conveniente es limpiarlos.

El objetivo principal es mantener los cristales libres de residuos, pero sin deteriorar sus tratamientos.

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Consejos para evitar que las lentes se ensucien durante el día a día

Además de limpiarlos correctamente, algunos hábitos cotidianos pueden ayudar a mantener los lentes de ver en mejores condiciones durante más tiempo, como

  • Guardarlos en su estuche cuando no se utilizan
  • Manipularlos desde las patillas y evitar tocar los cristales
  • Utilizar un paño de microfibra limpio para retirar las huellas
  • Evitar apoyar los anteojos con los cristales contra cualquier superficie
  • No limpiarlos utilizando la ropa, servilletas o papel, porque pueden dejar residuos o producir rayones
  • Mantenerlos alejados de perfumes o aerosoles
  • Limpiar también el estuche con regularidad para evitar la acumulación de polvo y suciedad