Diseñado junto a Jacob & Co., el corpiño marca el retorno de una tradición de culto tras ocho años de ausencia.

Victoria’s Secret presentó el renovado Fantasy Bra, una pieza de alta joyería valorada en 50 millones de dólares que se convirtió en la más cara en la historia de la marca durante su tradicional desfile de lencería en Los Ángeles, Estados Unidos.

Aunque la prenda fue exhibida sobre la pasarela por la celebridad y empresaria Kylie Jenner en su debut para la firma, el gran protagonista del evento fue el imponente regreso de la creación artesanal tras ocho años de ausencia.

De qué está hecho el corpiño y por qué cuesta 50 millones de dólares

La versión 2026 del Fantasy Bra fue diseñada en colaboración con la firma de alta joyería Jacob & Co., bajo la supervisión de su fundador Jacob Arabo. Con una tasación estimada en 50 millones de dólares, la pieza se consagró como la más costosa en la historia de la marca , superando todas las creaciones presentadas en ediciones anteriores.

Lo más llamativo de la prenda es que no cuenta con las telas tradicionales, sino que está construida íntegramente con metales preciosos y 4.410 diamantes naturales cortados a medida.

El elemento central de la joya es un diamante amarillo de 75,54 quilates, montado sobre una armazón articulada que requirió más de mil horas de trabajo artesanal para garantizar que la prenda se adaptara con fluidez a los movimientos del cuerpo durante el recorrido por la pasarela.

Victoria’s Secret presentó el renovado Fantasy Bra, una pieza de alta joyería valorada en 50 millones de dólares. Jacob&Co

Más allá de su imponente diseño y cotización récord, la exclusiva prenda encarna una larga tradición dentro de los desfiles de la firma.

La historia detrás del Fantasy Bra y su regreso tras ocho años de ausencia

El Fantasy Bra constituye una de las tradiciones más reconocibles de Victoria’s Secret desde su debut en 1996.

A lo largo de más de dos décadas, esta pieza exclusiva fue portada por supermodelos de renombre internacional como Gisele Bündchen, Heidi Klum, Adriana Lima y Alessandra Ambrosio. La última vez que se había exhibido en la pasarela fue en 2018, cuando la modelo sueca Elsa Hosk lució la versión de aquel año.

Tras la pausa del desfile y su posterior retorno en 2024, la reaparición del Fantasy Bra en 2026 marcó la recuperación de su símbolo más preciado.

Más allá de su valor económico como pieza de alta joyería, el corpiño funciona como el principal motor publicitario del evento, concentrando la atención de la prensa internacional y reafirmando el posicionamiento de la marca en la industria de la moda global.

Para esta esperada reactivación del evento, la compañía decidió dar un giro inédito al convocar a una de las personalidades más influyentes de la cultura digital actual para llevar la histórica prenda.

Quién es Kylie Jenner y por qué su elección marca un cambio estratégico

Kylie Jenner es una empresaria, personalidad mediática e influencer estadounidense de 29 años, mundialmente conocida por su participación en el programa de reality de su familia, Keeping Up with the Kardashians, y por la consolidación de su imperio de belleza, Kylie Cosmetics, además de su reciente firma de indumentaria, Khy.

Con una de las comunidades de seguidores más grandes del mundo en redes sociales, su elección para lucir la pieza central del desfile representa una ruptura deliberada con el pasado de la marca.