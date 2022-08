Comprar la nacionalidad: hay 11 países de Europa y el Caribe que dan 'pasaportes dorados'

Comprar la nacionalidad es posible en distintos países del mundo: desde naciones europeas hasta caribeñas e incluso asiáticas permiten a los extranjeros adquirir su pasaporte por distintos valores .

Aunque suene increíble, en al menos 11 países a lo largo del globo es totalmente legal invertir para comprar la nacionalidad sin necesidad de pasar los exigentes requisitos que se piden la mayoría de las naciones del mundo: a esto se le llama "pasaporte dorado".

Estos son los países de Europa que no piden visa a los argentinos: son más fáciles para entrar



Trabajar en España: estos son los 5 puestos de empleos para emigrar desde Argentina



Se trata de programas de ciudadanía por inversión que permiten a los extranjeros obtener un pasaporte de otra nación a cambio de desembolsar dinero allí, generalmente como donación o como inversión para los negocios de dicho país.

Desde Austria, Malta o Turquía hasta Jordania o incluso parajes paradisíacos como Granada, Santa Lucía o Antigua y Barbuda: los 11 países dónde se puede comprar la nacionalidad a partir de los 98.000 euros.

COMPRAR LA NACIONALIDAD: LOS 11 PAÍSES QUE LO PERMITEN Y SUS REQUISITOS

1. AUSTRIA

Esta bella nación europea es de las más exigentes para acceder al pasaporte dorado: su programa de ciudadanía por inversión , que Forbes estima que implica unos 9,3 millones de euros, es muy exigente.

Según la ley austríaca, se le podrá otorgar la ciudadanía a los extranjeros que prueben su "mérito extraordinario" contribuyendo al Estado a través de desarrollos científicos, culturales o económicos.

En este caso, la ciudadanía no se compra de forma directa sino que es necesario invertir en Austria para poder adquirirla: ya sea creando una empresa que genere trabajo o introduciendo nuevas tecnologías se abre la posibilidad de obtener el pasaporte austríaco.

El programa de ciudadanía por inversión de Austria implica un desembolso de alrededor de 9,3 millones de euros.

2. MALTA

Este micro estado que pertenece a la Unión Europea desde el 2004 pulió sus requisitos para obtener un "pasaporte dorado", una opción que no atrae al Consejo de la UE pero que no prohíben para sus países miembros, luego de una investigación a raíz de una serie de "lagunas legales" que fueron detectadas en los procedimientos para obtener la nacionalidad por inversión.

Ahora, Malta exige cumplir con los siguientes puntos para otorgar su pasaporte a extranjeros:

Adquirir inmuebles por, al menos, 700.000 euros .

por, al menos, . Aportar entre 600.000 y 750.000 euros adicionales

adicionales Donar 10.000 euros a una ONG.

a una ONG. Poseer una visa de residencia válida luego de haber vivido entre 12 y 36 meses previamente en Malta bajo un alquiler de, al menos, 16.000 euros al año.

Malta es uno de los 10 estados más pequeños del mundo.

3. MONTENEGRO

Para ingresar al programa de ciudadanía por inversión de Montenegro se exige una inversión de unos 450.000 euros en algún proyecto desarrollado en la capital del país, Podgorica, o de 250.000 euros en caso de que estos se encuentren fuera de la ciudad.

Además, se exige un pago extra de 200.000: este dinero es donado a distintos fondos de desarrollo e innovación de la nación europea.

Un emprendedor argentino contó las ventajas y desventajas de irse a vivir afuera: ¿es tan bueno como lo pintan?



Ciudadanía española: ¿cuáles son los papeles que hay que presentar sí o sí para sacarla?



4. MACEDONIA DEL NORTE

Según indica la consultora especializada en migración por inversiones Henley & Partners, para conseguir el pasaporte de la nación balcánica de Macedonia del Norte existen dos opciones.

La primera implica la inversión de 200.000 euros en un fondo de inversión privado, mientras que la segunda exige desembolsar 400.000 euros en proyectos que creen al menos 10 puestos de trabajo. Este último punto excluye restaurantes y/o centros comerciales.

5. TURQUÍA

La nación transcontinental de Turquía tiene uno de los programas de nacionalidad por inversión más populares: existen siete opciones de inversión y la más barata exige una compra de inmuebles por unos 393.000 euros.

6. JORDANIA

En la nación asiática de Jordania se presentan diversas opciones de pasaporte por inversión: para el programa más "barato" se precisan unos 737.000 euros invertidos en un proyecto que cree al menos 10 puestos de trabajo en comunidades a las afueras de la capital, Ammán.

Este mismo sistema se puede aplicar también dentro de la ciudad principal, pero la inversión necesario es de 980.000 euros como mínimo, es decir, casi un millón de dólares.

También se le puede depositar al Banco Central jordano un millón de dólares durante tres años o comprar bonos del Tesoro por la misma cantidad de dinero, los cuales deberán mantenerse por seis años. Finalmente, en línea con las inversiones, también se pueden comprar acciones de una empresa jordana por al menos 1,5 millones de dólares.

En la nación asiática de Jordania se presentan diversas opciones de pasaporte por inversión.

7. ANTIGUA Y BARBUDA

Pasando a los países caribeños, Antigua y Barbuda tiene uno de los programas más económicos: por al menos 98.000 euros se puede obtener la ciudadanía de dicha nación a través de una donación al Fondo de Desarrollo Nacional del país. También se pueden donar 147.000 euros a la Universidad de las Indias Occidentales.

Quienes además deseen invertir en inmuebles en la pequeña isla deberán desembolsar al menos 393.000 euros en una propiedad más una tasa de tramitación de 29.400 euros.

Finalmente, la opción más cara implica la creación de un negocio en Antigua y Barbuda por al menos 1,47 millones de euros más una tasa de 30.000 dólares.

Vivir en España: facilitan el ingreso de extranjeros para emigrar y trabajar de forma legal



Estos son los mejores países para invertir en real estate y obtener la residencia inmediata



8. DOMINICA

El programa de la isla Dominica, ubicada también en el Caribe, presenta dos opciones:

Una donación de u$s 100.000 al Fondo de Desarrollo Económico de la nación;

al Fondo de Desarrollo Económico de la nación; O comprar un inmueble por al menos u$s 200.000 en una urbanización autorizada.

9. GRANADA

Granada, isla que forma parte de las Antillas Menores, ofrece a quienes deseen obtener su ciudadanía que donen u$s 150.000 al Fondo de Transformación Nacional que financia proyectos de distintos sectores o que compren una propiedad de, al menos, u$s 220.000 y que no la vendan por cuatro años.

10. SAN CRISTOBAL Y NIEVES

Para obtener la ciudadanía por inversión en la este país, el más pequeño en todo el continente americano, existen dos opciones: donar u$s 150.000 al Fondo de Crecimiento Sostenible o invertir en real estate por, al menos, u$s 200.000. La ciudadanía de San Cristóbal y Nieves puede pasarse de generación en generación.

11. SANTA LUCÍA

Finalmente, la paradisíaca isla de Santa Lucía, ubicada en el Mar Caribe, también resulta una opción económica para quiénes busquen obtener su ciudadanía por inversión: se puede acceder a esta donando u$s 100.000 al Fondo Económico Nacional de la isla.

Quienes inviertan en propiedades también podrán acceder a este programa en caso de que gasten al menos u$s 300.000 en una propiedad que deberán mantener por cinco años.

También se pueden invertir u$s 3,5 millones en un "proyecto empresarial aprobado" por el gobierno que cree al menos tres puestos de trabajo permanentes. Y, finalmente, se avala el desembolso de unos u$s 500.000 en bonos del estado para obtener la ciudadanía.