Cómo va a estar el clima del lunes 19 al sábado 24 de octubre.

El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la semana del lunes 19 al sábado 24 de octubre anticipa jornadas con abundante nubosidad y temperaturas que tendrán algunas variaciones. Aunque se esperan momentos con algo de sol, las nubes predominarán durante buena parte de los días.

De acuerdo con los datos del SMN, no se esperan precipitaciones durante el período y las temperaturas máximas oscilarán entre los 16 y los 22 grados. El jueves será la jornada más templada de la semana, mientras que el miércoles tendrá la máxima más baja.

Cómo estará el clima durante la semana en Buenos Aires

El lunes 19 comenzará con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 17. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará mayormente nublado, al igual que por la tarde y la noche. No se esperan lluvias y el viento tendrá velocidades de entre 7 y 22 km/h.

El martes 20 tendrá una mínima de 10 grados y una máxima de 19. Durante la primera parte del día, el cielo estará algo nublado, mientras que hacia la tarde y la noche estará mayormente nublado. La probabilidad de precipitaciones será del 0%.

Pronóstico del tiempo. Servicio Meteorológico Nacional.

Para el miércoles 21 se prevé una mínima de 14 grados y una máxima de 16. La madrugada y la mañana estarán mayormente nubladas, pero durante la tarde y la noche el cielo estará algo nublado. Tampoco se esperan lluvias.

El jueves 22 será el día más cálido de la semana, con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 22. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará mayormente nublado, mientras que por la tarde y la noche estará algo nublado. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá en 0%.

Pronóstico del tiempo para el viernes y sábado

El viernes 23 se espera una mínima de 14 grados y una máxima de 18. El cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada, con vientos de entre 13 y 22 km/h. No se pronostican lluvias.

Por último, el sábado 24 tendrá temperaturas de entre 14 y 18 grados. El cielo estará mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde y la noche estará algo nublado. Al igual que en el resto de la semana, la probabilidad de precipitaciones será del 0%.

¿Vuelve el sol a Buenos Aires durante la semana?

En conclusión, el sol podría aparecer de manera intermitente entre las nubes, principalmente durante la mañana del martes, aunque no se espera que predomine el cielo despejado.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la nubosidad continuará durante buena parte de la semana, con algunos momentos de cielo algo nublado y sin lluvias previstas entre el lunes 19 y el sábado 24 de octubre.