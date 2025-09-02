¿Cómo saber si un lunar es peligroso? Las cinco señales que alertan sobre el cáncer de piel

Los lunares forman parte de nuestra piel, pero también pueden ser señales de alerta de algo más peligroso. ¿Cuándo hay que prestar atención?

En el sentido más estricto, son lesiones benignas presentes en la mayoría de las personas. Su número es variable, pero hay un dato que se debe tener en cuenta: las personas con más presencia de lunares pueden tener mayor probabilidad de desarrollar cáncer de piel.

Sin embargo, no solamente hay que prestar atención a ese factor. Existe un método que nos permite reconocer si las manchas que presentamos revisten algún peligro o no.

Lunares peligrosos: ¿cuándo hay que prestar atención?

"Los lunares son proliferaciones benignas de melanocitos, las células que dan color a la piel. Pero cuando esa proliferación se vuelve maligna, ya hablamos de melanoma, que es un tipo de cáncer de piel. Por eso es importante prestar atención a la evolución de los lunares en el tiempo", explica la doctora Clara de Diego, médica del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Austral.

Afortunadamente, existe una manera muy simple para saber cuándo un lunar debería requerir nuestra atención. Se la conoce como la regla del ABCDE, y resume cinco características que, si se presentan, ameritan una consulta dermatológica:

A de asimetría : un lunar sano suele ser simétrico. Si tiene una forma irregular, conviene observarlo.

: un lunar sano suele ser simétrico. Si tiene una forma irregular, conviene observarlo. B de bordes : los lunares benignos suelen tener bordes definidos. Si están difusos, desflecados o irregulares, es motivo de consulta.

: los lunares benignos suelen tener bordes definidos. Si están difusos, desflecados o irregulares, es motivo de consulta. C de color : lo habitual es que el color sea uniforme. Si aparecen distintas tonalidades de marrón, negro, rosado o blanco, hay que ir al médico.

: lo habitual es que el color sea uniforme. Si aparecen distintas tonalidades de marrón, negro, rosado o blanco, hay que ir al médico. D de diámetro : aunque hoy se detectan melanomas muy pequeños, un lunar de más de 6 milímetros merece seguimiento.

: aunque hoy se detectan melanomas muy pequeños, un lunar de más de 6 milímetros merece seguimiento. E de evolución (o elevación): cualquier cambio en el tiempo -ya sea en forma, tamaño, color o relieve- también debe ser evaluado.

