Cómo mantener fuera las enfermedades bucales de nuestra vida y boca

Hoy en día es muy importante mantenerse informado sobre las enfermedades bucales, la tecnología y los avances médicos, ya que han dado un gran paso positivo para combatir las enfermedades que amenazan la dentadura o incluso la salud general. La belleza es un estilo de vida en donde la sonrisa y los dientes forman parte de ella. Por consiguiente, se nombrarán cuáles son esas enfermedades más comunes y así tener más conciencia sobre el cuidado de la dentadura, a pesar de que la mayoría son prevenibles del mal cuidado, terminan siendo una gran carga para el sector de la salud, sobre todo en los países de bajos recursos trayendo como consecuencias dolores, infecciones y más, y se estima que afectan aproximadamente a 3500 millones de personas en el mundo. #Salud

¿Cuáles son las enfermedades más comunes?

1- Caries: Sin duda alguna las caries son de las enfermedades más comunes en la mayoría de la población mundial, estas son bacterias que aparecen sobre la superficie de los dientes, van perforando cuando no son tratadas y son fáciles de detectar porque se presentan en un color oscuro. Las caries se generan cuando no hay una buena higiene bucal y cuando se tienen malos hábitos alimenticios como el consumo excesivo de bebidas azucaradas y procesadas, los dulces, tomar café, entre otros. Cuando las caries no son tratadas a tiempo pueden causar mucho daño, perforan incluso hasta la pulpa o raíz del diente causando dolor, inflamación, infección e incluso puede llevarnos a perder la pieza dental.

2- Gingivitis y Periodontitis: La Gingivitis es una enfermedad de las encías que causa dolor, inflamación, irritación, hinchazón y enrojecimiento de las encías, es muy importante tratarla de manera inmediata ya que puede volverse aún más peligrosa y llevarla al grado donde se convierte en Periodontitis. A diferencia de esta, la periodontitis no solo afecta las encías sino también el hueso llamado alveolar y los tejidos del periodonto, y cuando esto sucede es muy probable que se pierda totalmente el diente o se parta.

3- Edentulismo: El edentulismo es la pérdida total de la dentadura. Muchas veces se ve a causa de enfermedades dentales como las caries avanzadas, gingivitis e incluso algún traumatismo causado por accidentes inevitables. A nivel mundial se estima que esto afecta en un 7% a las personas entre los 20 años o más y en adultos mayores la cifra es aún mayor. Para este problema existen varias soluciones, una de ellas es la prótesis dental, si deseas saber más pulsa aquí y conoce su proceso, tipos y ventajas.

4- Halitosis o mal aliento: En su mayoría es provocada por una mala higiene bucal, el consumo de tabaco o enfermedades periodontales de la boca que generan infecciones. También está asociada a problemas digestivos y por eso los médicos recomiendan el uso de limpiadores linguales para un mejor control del mal aliento.

5- Herpes labial: El herpes labial es una enfermedad contagiosa que ataca los labios, la boca e incluso la nariz. No existe un tratamiento definitivo que elimine está enfermedad, pero sí pomadas que ayudan a desaparecer y llevar un mejor control.

6- Cáncer oral: Según la organización mundial de la salud (OMS) está enfermedad afecta a 4 de cada 100.000 personas y siendo la mayor causa el consumo excesivo de tabacos, cigarrillos y alcohol, los odontólogos siempre recomiendan una revisión constante y tener en control enfermedades como la gingivitis o incluso las caries ya que una gravedad de estás pueden llevar a consecuencias graves.

7- Llagas y aftas: Son llagas que a menudo pueden salir en la boca y son fáciles de reconocer ya que se presentan en una forma redonda de color blanco y suelen aparecer en el labio o en la lengua. Estas no son contagiosas y en su mayoría aparecen ya que por error nos mordemos o por el roce de algún objeto, cabe destacar que no representan ningún riesgo y desaparecen a los pocos días.

8- Sangrado de las encías: Cuando se presentan sangrados en las encías, es fácil pensar que es un síntoma de una gingivitis, para evitar este problema se debe tener una correcta higiene bucal, también se pueden presentar bultos que son signos de un trauma.

9- Quistes dentales: Son bultos que aparecen en las encías y se forman cerca de las raíces muertas o dientes enterrados, si se infectan pueden llegar a ser muy dolorosos o bien algunas personas los tienen pero son asintomáticos.

10- Boca seca: Este síndrome es una patología que se tiene cuando hay sequedad bucal. Cuando las glándulas salivales disminuyen la producción de saliva es debido al consumo de tabaco, tratamiento de quimioterapias, alcohol, entre otros.

Como ya se pudo ver existen muchas enfermedades dentales y para no sufrir con alguna de estas se debe mantener una buena higiene dental, rigurosa y constante todos los días.