Para quienes buscan romper con la rutina urbana sin someterse a largos trayectos de ruta, las opciones de cercanía adquieren un atractivo especial durante los sábados y domingos.

En ese mapa de destinos regionales, la ciudad uruguaya de Colonia del Sacramento aparece como una de las alternativas más elegidas por el público argentino.

Conectada de forma directa a través del Río de la Plata, esta localidad deslumbra por su atmósfera serena, sus pasajes antiguos de adoquines, sus propuestas de hotelería boutique y un circuito gastronómico de primer nivel diseñado para satisfacer a todo tipo de viajeros.

Qué hacer en el casco histórico y cuáles son los puntos turísticos imperdibles

El mayor patrimonio de la localidad reside en su casco antiguo, reconocido oficialmente como Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 1995 debido a su excelente conservación de sus edificios.

Recorrer sus arterias permite apreciar una arquitectura que fusiona las influencias coloniales portuguesas y españolas de los siglos XVII y XVIII, un entramado histórico que muchos visitantes eligen descubrir a través de los populares recorridos guiados a pie o free walking tours.

El mayor patrimonio de la localidad reside en su casco antiguo, reconocido oficialmente como Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 1995 debido a su excelente conservación de sus edificios. Wikimedia

Entre los atractivos de parada obligatoria dentro del circuito urbano se destacan:

La Calle de los Suspiros: el pasaje más icónico y fotografiado por su estética de época.

El Faro de Colonia y la Puerta de la Ciudadela: vestigios defensivos con vistas panorámicas privilegiadas.

La Plaza Mayor y la costanera del Puerto: espacios ideales para pasear a orillas del río.

La Plaza de Toros del Real de San Carlos: predio inaugurado en 1910 que fue completamente restaurado para albergar espectáculos, recitales y ferias culturales.

Cómo es la propuesta gastronómica, la Ruta del Vino y la oferta de quesos artesanales

La experiencia de viaje se completa con un polo gastronómico muy diverso que abarca desde parrillas tradicionales y pescados frescos hasta cocina de autor y cafeterías con vista al agua.

Sin embargo, el diferencial de la región reside en sus circuitos de degustación rurales, los cuales atraen a amantes del buen comer y de la producción artesanal de la zona.

Por un lado, la reconocida Ruta del Vino invita a visitar bodegas boutique para recorrer viñedos y participar de almuerzos maridados con etiquetas locales.

Por otro lado, la Ruta del Queso Artesanal abre las puertas de establecimientos del ámbito rural donde se elaboran variantes tradicionales con materia prima de origen local.

A su vez, para los aficionados a las actividades al aire libre, el Cerro San Juan ofrece un punto panorámico excepcional para contemplation de las plantaciones y del relieve natural de la región.

Cómo llegar desde CABA: opciones en ferry y la alternativa de viaje directo

A pesar de encontrarse a solo una hora de distancia geográfica, cruzar desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia el destino uruguayo implica sortear el Río de la Plata.

A pesar de encontrarse a solo una hora de distancia geográfica, cruzar desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia el destino uruguayo implica sortear el Río de la Plata. Wikimedia

La vía más rápida y elegida por la gran mayoría de los viajeros es el traslado en buque rápido (ferry) desde la terminal fluvial de Puerto Madero, un trayecto que demanda aproximadamente entre una hora y una hora y cuarto de navegación. Los pasajeros pueden optar por viajar como peatones o bien embarcar con su propio vehículo para recorrer la ciudad con total autonomía al llegar.

Por el contrario, aquellos que deseen prescindir del barco y realizar el viaje 100% por tierra deben tener en cuenta que no existe un puente directo sobre el estuario.