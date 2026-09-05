Colocar una botella de plástico llena de agua en el techo de la casa.

A simple vista, colocar una botella de plástico atravesando el techo de una vivienda puede parecer una solución improvisada.

Sin embargo, detrás de esta particular instalación existe una técnica que nació en Brasil y que con el tiempo comenzó a replicarse en distintos países del mundo.

La idea utiliza elementos muy sencillos y se basa en un principio relacionado con las propiedades de la luz. Su creador buscaba una alternativa económica para resolver un problema cotidiano en hogares con dificultades de acceso a la electricidad.

Para qué sirve colocar una botella con agua en el techo

La botella funciona como una fuente de iluminación natural durante el día, especialmente en habitaciones que tienen poca o ninguna entrada de luz solar.

Para conseguirlo, se utiliza una botella PET transparente llena de agua que se instala atravesando una abertura del techo. Una parte del recipiente queda hacia el exterior y otra hacia el interior.

Cuando los rayos del sol atraviesan la botella, el agua modifica la trayectoria de la luz y permite que se distribuya en diferentes direcciones dentro del ambiente. De esta manera, una habitación oscura puede quedar iluminada durante varias horas sin necesidad de encender una lámpara eléctrica.

El sistema no genera ni almacena electricidad: simplemente aprovecha la luz solar disponible.

En algunas instalaciones se agrega una pequeña cantidad de cloro o lavandina al agua para evitar la proliferación de algas y microorganismos que podrían volverla turbia.

Para qué sirve colocar una botella con agua en el techo. Magnific

El origen de la llamada lámpara de Moser

El sistema está asociado con Alfredo Moser, un mecánico brasileño de Uberaba que desarrolló esta alternativa a comienzos de los años 2000.

La idea surgió en un contexto de problemas con el suministro eléctrico. Moser buscaba una forma sencilla y económica de iluminar espacios durante el día sin depender de la red eléctrica.

Su propuesta consistía en colocar una botella transparente con agua en el techo para aprovechar los rayos del sol y llevar iluminación hacia el interior de las viviendas.

Por su bajo costo y la facilidad para conseguir los materiales, el método comenzó a difundirse fuera de Brasil.

Cómo llegó a otros países

La técnica ganó mayor repercusión internacional a partir de 2011, cuando MyShelter Foundation impulsó en Filipinas el proyecto Liter of Light.

La iniciativa tomó el concepto de la botella solar y lo llevó a comunidades con dificultades para acceder a la electricidad. El objetivo también era que los propios habitantes pudieran construir e instalar el sistema con materiales accesibles.

Durante sus primeros 20 meses, el proyecto alcanzó a más de 150.000 hogares en Filipinas y unas 350.000 viviendas en 15 países. Posteriormente, referencias de UNESCO registraron su presencia en más de 30 países.

Qué ventajas tiene y qué hay que tener en cuenta

La principal ventaja es que permite iluminar durante el día sin consumir electricidad. Además, utiliza materiales económicos y puede reutilizar botellas PET.

Sin embargo, su funcionamiento depende de la luz solar, por lo que pierde eficacia durante la noche o en jornadas muy nubladas.