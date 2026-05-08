El baño es uno de los rincones del hogar donde los olores se acumulan con más facilidad. La mochila del inodoro, ese compartimiento que pasa desapercibido, puede volverse un foco de humedad, sarro y aromas desagradables que se liberan cada vez que se acciona la descarga. Para combatir este problema sin recurrir a productos químicos, expertos en limpieza natural proponen una solución tan simple como inesperada: colocar cáscaras de limón dentro de la mochila del inodoro. El limón contiene aceites esenciales y compuestos con propiedades antibacterianas y desodorizantes. Al quedar encerradas en la mochila, las cáscaras liberan esas sustancias de forma gradual, neutralizando los olores que genera la humedad o el agua estancada. A diferencia de los ambientadores en aerosol, no enmascaran el olor: contribuyen a reemplazarlo. Como beneficio adicional, el limón ayuda a aflojar las acumulaciones de sarro en las paredes internas de la mochila, lo que facilita la limpieza posterior. Conviene usar limones frescos y bien lavados, ya que conservan mejor sus aceites. Las cáscaras recién cortadas son más efectivas que las que ya se secaron. Paso a paso: Este recurso es útil cuando aparecen olores persistentes, como mantenimiento semanal, antes de una limpieza más profunda, en épocas de mucha humedad o después de varios días sin usar el baño con frecuencia.