Llegan fuertes tormentas y lluvias este miércoles 14 de octubre en Misiones: qué zonas estarán afectadas.

Tras un período de tiempo variable en el centro del país, el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalla el avance de un frente de inestabilidad que afectará de manera directa a la provincia de San Luis a partir del martes 20 de octubre.

Este fenómeno traerá consigo ráfagas de viento del sudoeste, abundante nubosidad y un desarrollo progresivo de actividad eléctrica que se extenderá durante varios días.

Lluvias y tormentas eléctricas: así estará el tiempo en San Luis durante el martes 20

El martes 20 de octubre se registrará una jornada inestable en la capital puntana, con una temperatura mínima de 12 °C y una máxima de 22 °C.

Durante la mañana y el mediodía, la probabilidad de precipitaciones con actividad eléctrica se ubica entre un 10 % y un 40 %, mientras que por la tarde y la noche las condiciones empeorarán, con una probabilidad de tormentas que ascenderá a entre un 40 % y un 70 %.

Asimismo, la jornada estará acompañada por vientos constantes del sector sudoeste con velocidades de entre 23 km/h y 31 km/h durante todo el día.

Clima SMN

Continuidad de la inestabilidad: el pronóstico para San Luis hasta el jueves 22

Las precipitaciones no se limitarán únicamente al martes, ya que el reporte del SMN anticipa que el mal tiempo continuará presente en la provincia durante el resto de la semana :

Miércoles 21: La jornada comenzará con tormentas aisladas por la mañana (10 % a 40 % de probabilidad) y lluvias por la tarde y noche. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11 °C y una máxima de 24 °C, mientras que los vientos irán en disminución, pasando de los 23-31 km/h matutinos a los 13-22 km/h en la segunda mitad del día.

Jueves 22: Mantendrá la presencia de tormentas eléctricas moderadas tanto en la primera como en la segunda mitad de la jornada, con probabilidades de precipitación entre el 10 % y el 40 %. La temperatura mínima se ubicará en 12 °C y la máxima alcanzará los 21 °C, con vientos que rotarán e incrementarán su intensidad hasta los 31 km/h hacia la noche.

Sin lluvias a la vista: cómo estará el clima en CABA durante el martes 20

A diferencia del escenario de tormentas previsto para San Luis, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) atravesará un martes 20 de octubre con tiempo completamente estable y sin probabilidades de lluvia.

El cielo se presentará parcialmente nublado tanto por la mañana como por la tarde, con una temperatura mínima de 10 °C y una máxima agradable que llegará a los 19 °C.

Los vientos soplarán de manera constante desde el sudoeste a velocidades moderadas de entre 13 km/h y 22 km/h, garantizando una jornada fresca y sin sobresaltos meteorológicos en el área metropolitana.