El bicarbonato sirve para quitar manchas superficiales en la ropa.

Con el paso del tiempo, las prendas blancas pueden perder luminosidad por la acumulación de suciedad, los residuos de detergente y el uso frecuente.

Para tratar de recuperar su aspecto original, existe un ingrediente económico que se puede incorporar al lavado: el bicarbonato de sodio, que puede ayudar a eliminar olores y mejorar la limpieza de la ropa por su efecto blanqueador.

Cómo usar bicarbonato de sodio para blanquear la ropa blanca

Una de las formas más sencillas de incorporar bicarbonato al lavado es agregar media taza en el lavarropas, junto con el jabón para la ropa que se usa habitualmente.

La guía de Oregon Metro recomienda esta cantidad para los ciclos con agua tibia o caliente.

Paso a paso: cómo blanquear la ropa con bicarbonato de sodio

1. Separar la ropa blanca: apartar las prendas blancas de las de color para evitar que se manchen durante el lavado.

2. Revisar las etiquetas: comprobar qué temperatura del agua admite cada prenda y si requiere algún cuidado especial.

3. Agregar el bicarbonato: incorporar media taza de bicarbonato de sodio al lavado, junto con el detergente habitual.

4. Iniciar el lavado: seleccionar el programa adecuado para las telas y respetar las indicaciones de cuidado de las prendas.

5. Dejar secar la ropa: al terminar, colgar las prendas al aire libre si las etiquetas lo permiten.

Hay que tener en cuenta que el resultado depende del tipo de tela, la suciedad acumulada y las características del lavado.

Qué beneficios tiene el bicarbonato en el lavado de la ropa

Imagen ilustrativa IA Gemini

El bicarbonato de sodio tiene propiedades químicas que explican su uso en la limpieza de la casa: se trata de un compuesto alcalino que puede ayudar a neutralizar ácidos y olores. Al mismo tiempo, cuando se utiliza en forma de polvo o pasta, actúa como un abrasivo suave, y la fricción contribuye a desprender la suciedad de algunas superficies.

Según Oregon Metro, estas propiedades permiten que el bicarbonato de sodio sea una alternativa casera de limpieza. Pero, si se necesita quitar manchas más profundas, es más recomendable utilizar un producto exclusivo para remover ese tipo de marcas.