En el entorno doméstico, las superficies de la cocina albergan de manera natural diversos microorganismos que, al tomar contacto con los alimentos, pueden causar enfermedades graves por contaminación cruzada.

De acuerdo con un informe de divulgación sobre limpieza e higiene elaborado por la Universidad Estatal de Iowa (Iowa State University), existe una diferencia fundamental entre limpiar (que implica remover la suciedad visible y la materia orgánica utilizando agua caliente y detergente) y desinfectar, proceso específicamente diseñado para eliminar la carga bacteriana mediante agentes químicos o la aplicación de calor.

Los 3 métodos más efectivos para desinfectar la esponja en casa

Para eliminar los gérmenes atrapados en las fibras de la esponja, se pueden utilizar productos de uso cotidiano o electrodomésticos del hogar mediante procedimientos sencillos:

Desinfección en microondas: Empapar completamente la esponja con agua y calentarla a máxima potencia durante 1 minuto. El vapor generado a alta temperatura elimina la mayor parte de las bacterias acumuladas.

Lavado en lavavajillas: Colocar la esponja en la rejilla superior del lavavajillas y someterla a un ciclo completo de lavado con agua caliente y secado.

Sumergimiento en solución de lavandina: Preparar una mezcla de 1 litro de agua tibia con 3 cucharadas de lavandina diluida y dejar la esponja sumergida durante 5 minutos para lograr una acción antibacteriana profunda.

Cuándo desinfectar las superficies de la cocina y cada cuánto cambiar la esponja

La frecuencia de limpieza y desinfección debe intensificarse en hogares donde conviven niños pequeños, adultos mayores, mascotas o personas con sistemas inmunitarios debilitados.

La frecuencia de limpieza y desinfección debe intensificarse en hogares donde conviven niños pequeños, adultos mayores, mascotas o personas con sistemas inmunitarios debilitados.

La rutina diaria requiere desinfectar mesadas, piletas de lavar, tablas de cortar e instrumentos que hayan tenido contacto con carne cruda u otros alimentos de riesgo.

Respecto a la vida útil de las esponjas , las recomendaciones de higiene aconsejan reemplazarlas por una nueva de manera semanal o tan pronto como comiencen a mostrar signos visibles de desgaste o mal olor.

Qué diferencia hay entre productos comerciales y remedios caseros como el vinagre

Si bien existen desinfectantes comerciales específicos, en la rutina doméstica suelen emplearse soluciones caseras como peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), vinagre blanco o lavandina diluida.

Es importante tener en cuenta que las soluciones preparadas con lavandina pierden efectividad con el paso de las horas, por lo que deben utilizarse dentro de las 24 horas de su elaboración y mantener un tiempo de contacto mínimo de 1 minuto sobre las superficies para garantizar su eficacia.

Por qué las esponjas acumulan bacterias y cómo prevenir la contaminación cruzada

Debido a su estructura porosa y a la constante retención de humedad, restos de comida y agua tibia, la esponja de cocina reúne las condiciones ambientales ideales para la reproducción acelerada de microorganismos.

Cuando se utiliza una esponja contaminada para repasar mesadas, tablas o vajilla, en lugar de limpiar se terminan esparciendo bacterias dañinas por toda la superficie de trabajo.

Para reducir al mínimo este riesgo dentro del hogar, resulta clave adoptar hábitos preventivos complementarios: