Rociar vinagre en la cortina de la ducha del baño.

La cortina de la ducha puede acumular restos de jabón y moho con el uso diario. Para limpiarla sin recurrir a productos más agresivos, existe un método casero con un ingrediente habitual de la cocina: el vinagre blanco sin diluir.

La Guide to Household Hazardous Waste (Guía de residuos domésticos peligrosos) del Departamento de Calidad Ambiental de Mississippi (MDEQ) incluye este recurso entre sus productos alternativos.

La guía propone reemplazar productos domésticos que podrían ser tóxicos por opciones menos peligrosas. Según indica, muchos de ellos pueden sustituirse por alternativas más seguras, más económicas y de eficacia equivalente.

Para que sirve rociar vinagre en la cortina de la ducha

Según la guía de Mississippi, el vinagre sin diluir sirve para eliminar un problema frecuente de las cortinas de baño: la capa de jabón y el moho. Ambos se forman por el contacto constante con agua, jabón y humedad, y suelen verse como una capa opaca o como manchas.

El documento incluye esta indicación dentro de un listado de alternativas para tareas domésticas. En ese mismo listado, el vinagre aparece en otros usos como limpiador multiuso en solución diluida (con menos agua y más vinagre para las manchas difíciles), una característica que muestra que se trata de un producto versátil.

Cómo utilizar el vinagre para limpiar las cortinas de la ducha

El vinagre blanco puede ayudar a eliminar ciertas manchas de la ropa. Shutterstock

La instrucción de la guía es directa e indica rociar vinagre sin diluir sobre la cortina de baño, específicamente en zonas donde hay una capa de jabón y de moho.

Como complemento, la guía de la University of Wisconsin–Extension (programa Rent Smart) recomienda, para limpiar cortinas de ducha, rociar con vinagre sin diluir y pasar una esponja o un paño húmedo.

Estas son algunas precauciones que menciona el documento y que hay que tener presentes: