En los últimos años, un truco de jardinería simple y llamativo empezó a circular con fuerza entre aficionados a las plantas y se basa en la utilización de colocar tenedores en la tierra de las macetas o del jardín. Aunque a primera vista puede parecer extraño, esta práctica tiene fundamentos prácticos y puede aportar varios beneficios para el crecimiento de las plantas si se aplica correctamente. El principal objetivo de clavar tenedores en la tierra es proteger las plantas y mejorar el cuidado del suelo, sin recurrir a productos químicos dentro de las macetas. Además, la utilización de los tenedores en las macetas de las plantas sirve como una barrera para evitar que los animales se acerquen, especialmente cuando aún se encuentran en etapa de crecimiento y los tallos son débiles. Quienes recomiendan esta técnica lo hacen por su simplicidad, bajo costo y efectividad inmediata. No requiere experiencia previa ni herramientas especiales, ya que alcanza con reutilizar tenedores viejos de metal o plástico resistente. Las razones más habituales para aconsejarlo son: Además, muchas personas lo eligen como solución temporal mientras buscan alternativas más permanentes, como cercos o protecciones específicas. Remover la tierra de una maceta es importante porque con el tiempo se pone dura por los riegos y el poco espacio puede hacer que se debilite la vida de la planta. Además, cuando la tierra está muy compacta, el agua no entra bien y las raíces no pueden respirar como necesitan. Por tal motivo, al aflojar un poco la tierra de arriba, el agua se reparte mejor y la planta puede aprovechar mejor los nutrientes. Para poder hacerlo se debe utilizar una cuchara, cuchillo o pala y empezar a mover la tierra, sin profundizar demasiado para no dañar las raíces. Luego de hacerlo, se recomienda regarlas para que la tierra revuelta tenga un ingreso de hidratación renovado.