El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires continúa con las obras de ampliación y readecuación del Puente Labruna y por este motivo estará cerrado durante la noche del lunes 16, según detalló el Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad. Este lunes 16 de febrero se cerrará la Autopista Illia sentido provincia y Cantilo a partir de las 22 horas y por 12 horas no se podrá utilizar. Es decir que todo vehículo que circule en sentido Norte deberá desviarse por Avenida Figueroa Alcorta o por Avenida del Libertador. Esto se debe a que se llevará a cabo un gran operativo en el que se montarán las 8 vigas que completan la estructura central del nuevo Puente Labruna. Cada una de ellas tiene 32,50 metros de largo y un peso de 50 toneladas. También se cortará el Paseo del Bajo en sentido Norte, a la altura de Retiro, lo que desviará el tránsito pesado a Avenida Costanera para incorporarse a Cantilo, en el ingreso después del Punte Labruna. Además, estará cerrado el Puente Scalabrini Ortiz, a la altura de Parque Norte, es decir, los vehículos que se dirijan a Aeroparque podrán hacerlo a través de la calle Sarmiento. Cabe destacar que con este avance de Autopistas Urbanas (AUSA) se culminará el nuevo Puente Labruna, luego de que en enero se hayan montado las vigas que cruzan Cantilo y en noviembre se instaló el tramo que cruza Lugones. Es decir, solo quedó completar el tramo central que pasa por encima del tren Belgrano Norte. El objetivo de esta gran obra de infraestructura es duplicar la cantidad de carriles que tiene la conexión vial, que pasará a tener dos de cada lado. Esto permitirá agilizar el tránsito en la zona y mejorar la conectividad terrestre de los vehículos. En el medio de ambas manos se sumará una amplia pasarela peatonal de 4 metros de ancho y también tendrá una ciclovía de 2,40 metros de ancho, separada por un cordón montable. Esta modificación beneficiará distintos puntos clave de la zona: El Puente Labruna funcionará como un conector urbano que integrará el sector urbano con los sectores costeros, colaborando a resolver esta histórica desconexión.