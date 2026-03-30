Europa impulsa grandes proyectos de infraestructura que, aunque poco visibles, tienen un impacto directo en la economía y el medioambiente. En un contexto donde la transición energética y la logística sostenible ganan protagonismo, el tren vuelve a posicionarse como una pieza central. En ese escenario, el túnel de base del Mont Cenis emerge como una de las obras más ambiciosas del continente. Este proyecto ferroviario entre Francia e Italia busca transformar el transporte de mercancías y pasajeros a través de los Alpes mediante una infraestructura moderna, eficiente y sostenible. El proyecto dio un paso decisivo con la presentación de la primera tuneladora TBM (Tunnel Boring Machine) en el lado italiano. Esta máquina, diseñada para perforar grandes extensiones de roca, es fundamental para avanzar en el túnel ferroviario más largo de Europa, que alcanzará los 57,5 kilómetros de longitud. Según el consorcio TELT, responsable del proyecto, esta tuneladora marca el inicio de una fase clave en la excavación, permitiendo trabajar con mayor precisión y seguridad en condiciones geológicas complejas. Además, el uso de esta tecnología responde a una estrategia más amplia para impulsar el transporte ferroviario sostenible en Europa, reduciendo la congestión vial y las emisiones contaminantes en uno de los corredores logísticos más transitados del continente. El túnel de base del Mont Cenis conectará Lyon y Turín, dos nodos clave del transporte europeo. Actualmente, gran parte del tráfico de mercancías atraviesa los Alpes por carretera, lo que genera congestión y un fuerte impacto ambiental. La nueva infraestructura permitirá trasladar una parte significativa de ese tráfico al tren, mejorando la eficiencia logística y reduciendo tiempos de viaje. Según la Comisión Europea, este tipo de proyectos forma parte de la red TEN-T, diseñada para fortalecer la conectividad y competitividad económica de la Unión Europea. El impacto no será menor: se espera que el túnel contribuya a disminuir el tránsito de camiones en la región alpina y a reforzar un modelo de movilidad más limpio y eficiente, alineado con los objetivos climáticos europeos. Aunque la construcción avanza lejos del foco mediático, sus efectos serán concretos. El diseño del túnel permitirá operar trenes más largos y pesados, gracias a una pendiente mucho más baja que las líneas actuales. Esto se traduce en una mayor capacidad de transporte y una reducción significativa del coste logístico. Además, el proyecto apunta a retirar de las carreteras alpinas hasta un millón de camiones al año, según estimaciones vinculadas al desarrollo del corredor ferroviario. Más allá de la ingeniería, la obra representa una apuesta estratégica por el futuro del transporte ferroviario europeo. Una infraestructura que no solo conectará dos países, sino que redefinirá cómo se mueve Europa en las próximas décadas.