Chau teoría de Darwin: hallaron la ley perdida que explica el verdadero origen y evolución del universo

La ley de la evolución de las especies de Charles Darwin ya tiene 164 años y sus teorías y preceptos continúan estudiándose para elaborar nuevas hipótesis y estudios relacionados.

En ese sentido, un grupo de científicos propuso una nueva ley que supera a la de Darwin: "La ley de la información funcional creciente". El artículo fue publicado en la revista Porceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) sobredimensiona la teoría de Darwin, abarcando también a los átomos, minerales, atmósferas planetarias, planetas y estrellas.

Este estudio sostiene que la evolución corresponde a un rasgo común a todos los sistemas complejos del mundo natural.

¿Qué dice la nueva ley de la evolución que supera a la de Darwin?

La explicación que dieron los científicos se basa en que estos sistemas están compuestos por oponentes diferentes, tales como átomos, moléculas o células, las cuales pueden disponerse y reordenarse en repetidas ocasiones. Además resaltaron que están sujetos a procesos naturales que se forman en disposiciones variadas.

Sin embargo, solo una pequeña parte de dichas configuraciones pasa el proceso de "selección para la función". De esta forma, más allá de que el sistema continúe "vivo", cuando una configuración novedosa funciona bien y mejora la función, el sistema evoluciona, sostuvo Michael L. Wong, principal autor del estudio.

Así, la nueva ley de indica que los sistemas evolucionan "si muchas configuraciones diferentes del sistema se someten a selección para una o más funciones".

A modo de ejemplo los investigadores tomaron a la fotosíntesis, la cual como sistema evolucionó cuando "las células individuales aprendieron a aprovechar la energía de la luz, la vida multicelular evolucionó cuando las células aprendieron a cooperar, y las especies evolucionaron gracias a nuevos comportamientos ventajosos como nadar, caminar, volar y pensar".

Los minerales también es otro caso, los cuales en un principio se conformaban de disposiciones de átomos estables y que luego fueron base para las siguientes generaciones de minerales claves para la formación de la vida en la Tierra.

Dicha investigación estuvo a cargo de científicos encolumnados en el Instituto Carnegie para la Ciencia, el Instituto Tecnológico de California y la Universidad de Cornell y de la Universidad de Colorado.

¿Qué explica del Big Bang la nueva teoría de la evolución?

En el caso del Big Bang, los investigadores mancomunados en el estudio de sostuvieron que solamente el helio y el hidrógeno formaron las primeras estrellas luego de la gran explosión.

Tras la fusión de ambos elementos se crearon otros 20 elementos más pesados, así como la formación de estrellas, que crearon otros 100 elementos.

"Charles Darwin articuló elocuentemente el modo en que plantas y animales evolucionan por selección natural", afirmó el coautor Robert M. Hazen.

Sin embargo, cuestionó el hecho de que "su teoría es solo un caso muy especial y muy importante dentro de un fenómeno natural mucho más amplio" que sucede en estrellas, átomos, minerales y muchas otras situaciones conceptualmente equivalentes que también están "sometidas a presión selectiva".



"El universo genera combinaciones novedosas de átomos, moléculas, células, etc. Las combinaciones que sean estables y puedan seguir engendrando aún más novedades seguirán evolucionando. Esto es lo que hace de la vida el ejemplo más llamativo de evolución, pero la evolución está en todas partes", concluyó Wong.