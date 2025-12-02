Con la llegada del verano, el aire acondicionado se convierte en uno de los electrodomésticos más utilizados en las casas argentinas. Sin embargo, hay otras alternativas que gastan menos energía y cuidan al medioambiente.

Este dispositivo de ventilación de origen francés, conocido como Caeli Energie, permite enfriar más mientras se ahorra y se cuida al planeta.

¿Cómo funciona el electrodoméstico para reemplazar al aire acondicionado?

A diferencia de otros sistemas más tradicionales, este electrodoméstico utiliza el enfriamiento adiabático , un proceso que replica la frescura natural de la evaporación del agua para reducir la temperatura del aire.

El mecanismo aprovecha la capacidad del agua para absorber el calor al evaporarse y crear un ambiente fresco. De esta forma, cuanto más calor hace en el exterior, más eficiente se vuelve el enfriamiento.

Este nuevo sistema no requiere de gases refrigerantes y por eso, se transformó en una opción ecológica y segura para las familias. Tampoco necesita de una unidad externa.

Caeli Energie es una marca fundad en 2020.

¿Cuáles son los beneficios del enfriador francés?

Este nuevo electrodoméstico está pensado para reducir los gastos de uso y beneficiar al medio ambiente. Algunos de los beneficios de usar este enfriador son:

Reduce el consumo de energía hasta cinco veces en comparación con los aires acondicionados tradicionales, lo que se traduce en un ahorro significativo de electricidad.

Disminuye las emisiones de carbono hasta en un 80% y contribuye a la protección del medio ambiente.

Está fabricado con materiales reciclables y con una forma ovalada moderna. Por lo tanto, este electrodoméstico se adapta a cualquier espacio.

Ofrece tres modos de uso para que se pueda personalizar la climatización del hogar según las necesidades y preferencias. Los tres modos son: Inteligente, Eco y Boost.

Puede climatizar espacios de 20 a 40 metros cuadrados.

Su funcionamiento silencioso permite disfrutar de un ambiente fresco y tranquilo.

¿Cuánto sale el enfriador de Caeli Energie?

Este producto se puede conseguir por 2500 euros con la instalación incluida . Si bien su precio inicial puede ser superior al de un aire acondicionado tradicional, el ahorro energético a largo plazo compensa la inversión.

La empresa francesa Caeli Energie está enfocada en la eficiencia energética y el cuidado del medio ambiente. Este producto es una alternativa eficiente, ecológica y económica.

A largo plazo, el Caeli Energie puede ahorrar más energía y reducir el costo de uso.

Los problemas del aire acondicionado

Muchas personas creen que bajar la temperatura del aire acondicionado hace que el ambiente se mantenga frío más tiempo. Sin embargo, esta creencia es un mito, ya que lo único que genera es un mayor consumo de electricidad sin mejorar la eficiencia.

Además, temperaturas demasiado frías en espacios cerrados pueden provocar:

Problemas al sentir la diferencia climática con el exterior.

Mayor riesgo de infecciones.

Contracturas musculares.

Potenciar problemas crónicos de salud.

El cuerpo humano se adapta mejor a una diferencia moderada entre la temperatura interior y la exterior. Por eso, mantener el ambiente en torno a los 25 grados suele ser suficiente si el hogar está bien aislado.