Causa por la muerte de Liam Payne: quienes son los dos nuevos imputados

La causa por la muerte de Liam Payne en un hotel de Palermo tuvo nuevos avances luego de que se diera a conocer que hay otros dos imputados y que los otros tres acusados fueron llamados a indagatoria por la Justicia .

De esa manera, los nuevos imputados son Esteban Reynaldo Grassi, jefe de seguridad del hotel, y Gilda Martín, gerenta de CasaSur.

Liam Payne

Sin embargo, aunque no trascendieron los cargos, a Grassi se lo apunta por la llamada a emergencias previo a que se desencadenara el hecho final en el que el ex cantante murió.

El ex cantante de la banda juvenil One Direction falleció el 16 de octubre tras caer de un tercer piso en el hotel CasaSur, donde estaba hospedado. La autopsia reveló que murió por la caída y que en su cuerpo tenía mezcla de alcohol, cocaína y el antidepresivo sertralina.

Caso Liam Payne: quiénes son los demás imputados hasta el momento

A casi dos meses del caso, la jueza Laura Bruniard solicitó que el empresario Rogelio Nores, el camarero Braian Paiz y el empleado del hotel Ezequiel Pereyra, sean citados a indagatoria.

A Nores, amigo y mánager de Payne, se le imputa el delito de abandono de persona seguido de muerte y facilitación de estupefacientes. Esta última acusación también recae sobre Piaz y Peyeryra.

Las indagatorias se llevarían a cabo, según consignó el medio Infobae, entre el 17 y 19 de diciembre vía plataforma virtual Zoom .

Caso Liam Payne: qué pruebas entregó el padre del cantante a la justicia

El padre de Liam, Geoff Payne, entregó a la Justicia argentina una prueba contra el empresario.

La evidencia se trata de un mail que la neuropsiquiatra del cantante le envió a Nores donde le expresaba que no podía seguir asistiéndolo y que la mezcla de alcohol con el antidrepresivo podría ser fatal.

Dicho mail data de semanas previas a la muerte de Payne, lo que muestra que el ex One Direction no fue respaldado en su tratamiento.