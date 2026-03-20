Frente al fuerte crecimiento de los endeudamientos con tarjeta de crédito, avanzaron dos proyectos de ley en el Congreso que buscan aliviar la situación financiera de millones de familias. En ese contexto, se proponen cambios claves en la forma en que se financian los saldos y, sobre todo, en los intereses punitorios que hoy encarecen las deudas. Uno de los ejes centrales del proyecto es limitar los cargos adicionales que se aplican cuando un usuario se atrasa en el pago. La propuesta establece que los intereses punitorios no podrán superar en más de un 25% a la tasa compensatoria que ya cobra la entidad financiera. El objetivo es evitar que la deuda crezca de forma desproporcionada y se vuelva impagable, algo que hoy ocurre con frecuencia cuando los usuarios solo pueden afrontar el pago mínimo. Según los impulsores, la falta de regulación efectiva en los últimos años permitió que las tasas escalen sin techo, agravando el problema del sobreendeudamiento. En Argentina, cada vez más hogares utilizan la tarjeta de crédito para cubrir gastos básicos como alimentos, medicamentos o servicios. Los datos muestran una tendencia: la morosidad se multiplicó y muchas familias destinan hasta un tercio de sus ingresos a pagar deudas. A esto se suma el peso de las tasas: en algunos casos, el costo financiero total puede superar ampliamente el 90% anual, lo que genera un efecto “bola de nieve” difícil de frenar. El Congreso no solo debate cambios en las tasas. En paralelo, hay otros proyectos que buscan abordar el problema desde distintos ángulos: Se evalúa la creación de un plan nacional para ayudar a cancelar deudas originadas en consumos esenciales, como alimentos o salud. Otra propuesta plantea que organismos como ANSES otorguen préstamos específicos para saldar deudas con tarjetas y fintech. Se busca incorporar esta categoría legal para permitir que la Justicia intervenga en casos extremos y pueda reestructurar o incluso anular deudas abusivas. En estos casos, si el deudor actuó de buena fe, podría acceder a planes de pago más accesibles o incluso liberarse del saldo restante en determinados plazos. Por el momento, se trata de proyectos en discusión que deberán avanzar en el Congreso para convertirse en ley. Sin embargo, el consenso sobre la gravedad del problema crece, impulsado por el aumento de la mora y la caída del poder adquisitivo. Si prosperan, estas medidas podrían marcar un cambio importante en el sistema financiero argentino, con reglas más estrictas para las entidades y mayor protección para los usuarios de tarjetas de crédito.