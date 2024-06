Búsqueda de Loan: revelan una dramática llamada que le dio un giro de 180 grados al caso

Loan Danilo Peña, el nene de 5 años de Corrientes, lleva más de seis días desaparecido. Mientras la Gendarmería Nacional intensifica los operativos de búsqueda, se reportó una llamada desconocida al 911 que podría darle un giro drástico al caso.

El pequeño fue visto por última vez el jueves 13 de junio, cuando acompañó a su tío, una pareja amiga de él, y otros tres menores de edad "a buscar naranjas al monte". El sitio está ubicado cerca del paraje rural "El Algarrobal", en la localidad 9 de Julio.

Según la principal hipótesis de la fiscalía, el niño se habría perdido cuando intento regresar por su cuenta a la casa de su abuela. Sin embargo, la reciente alerta de un presunto testigo cambiaría por completo la investigación.

Búsqueda de Loan: la llamada que cambia por completo la investigación



Por la noche del miércoles, un hombre llamó al 911 y denunció haber visto a Loan en la ciudad de Resistencia, Chaco.

De acuerdo a su declaración, habría visto al pequeño dentro de una camioneta Toyota Hilux color blanca el pasado jueves, fecha en la que desapareció. Así lo detalló el medio local, Diario Chaco.

El testigo sostuvo que vio al vehículo detenerse en la Ruta Nacional N° 11, cuando descendió un mayor con un menor (que podría ser Loan). El niño vestía una remera azul y jeans, y aparentemente se sentía descompuesto, ya que vomitó al bajar.

Búsqueda de Loan.

¿Cómo continúa la búsqueda de Loan?



El ministro de Seguridad de Corrientes, Buenaventura Duarte, confirmó que un perro de la Policía especializado en rastreo buscó huellas de Loan en el auto de uno de los detenidos, que fue secuestrado por orden del fiscal Juan Carlos Castillo.



" El señor fiscal nos indicó que sigamos con la búsqueda. No descarta ni una hipótesis, a tal punto que secuestró el vehículo de uno de los detenidos y ordenó que se haga la prueba por método odorológico que es cuando al perro le hacen olfatear la ropa de Loan y verifica si estuvo dentro del vehículo ", aseguró en diálogo con LT7.

No obstante, el fiscal aclaró: "Lo que tengo objetivamente es que el niño tomo otro camino, que se fue para otro lado (distinto a la casa de la abuela), eso lo tengo chequeado por el testimonio de los niños que estaban con él".

De todas maneras, reafirmó que están abiertos "a todas las líneas investigativas" para llegar a dar con el paradero del menor de edad. "No quiero que las circunstancias familiares se mezclen con la investigación. No puedo hacer inferencias sobre lo que no tengo", sentenció.