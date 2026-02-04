La reciente difusión de millones de documentos oficiales relacionados con Jeffrey Epstein volvió a poner en el centro del debate a uno de los nombres más poderosos del mundo: Bill Gates. Frente a la revelación del estrecho vínculo entre el magnate y el financista acusado de abuso sexual, su exesposa, Melinda French Gates, rompió el silencio y aseguró tener una “tristeza increíble”. “Cualesquiera que sean las preguntas que queden sobre eso —ni siquiera puedo empezar a saberlo todo— esas preguntas son para esas personas e incluso para mi exesposo. Ellos deben responder a esas cosas, no yo”, remarcó en diálogo con NPR. La polémica estalló tras la publicación de más de 3 millones de documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con Epstein, recluido y fallecido en 2019 mientras enfrentaba cargos por tráfico sexual de menores. Entre ellos, figuran correos electrónicos, algunos redactados por Epstein y guardados en sus archivo que mencionan a figuras como Bill Gates, lo que generó una oleada de atención mediática global. Uno de esos borradores, datado en 2013, incluye insinuaciones sobre negocios, una posible enfermedad de transmisión sexual y menciona de manera implícita las discordias matrimoniales entre Gates y su entonces esposa, Melinda. Aunque esos correos no fueron enviados ni conservados en la bandeja personal de Gates, su existencia reavivó la discusión sobre la relación entre el tecnólogo y el financiero. En una entrevista publicada como adelanto en el podcast “Wild Card” de NPR, Melinda French Gates abordó de manera directa cómo la aparición de estos archivos la hizo sentir. Allí dijo que leer los nuevos detalles les trajo recuerdos de “momentos muy, muy dolorosos en mi matrimonio” y aseguró que la situación en la que el acusado puso a las chicas es “desgarradora e inimaginable”. “Puedo tomar mi propia tristeza y mirar a esas jóvenes y decir: Dios mío, ¿cómo les pudo pasar eso a esas chicas?”, lamentó. “Al menos para mí, he podido seguir adelante con mi vida, y espero que haya algo de justicia para esas mujeres ahora adultas”, agregó. “Estoy muy feliz de estar lejos de todo ese lío” remarcó la filántropa, subrayando su distancia física y emocional de los hechos vinculados a su matrimonio. Melinda, que comparte tres hijos con Gates y se separó tras casi 30 años de relación, afirmó que estas revelaciones le trajeron a la mente recuerdos dolorosos de su matrimonio y de la etapa en que lidiaba con el impacto mediático y personal de la relación de su exesposo con Epstein. Por su parte, Bill Gates ha rechazado categóricamente cualquier implicación impropia derivada de los documentos de Epstein. Su equipo sostiene que las afirmaciones son “absolutamente absurdas y completamente falsas. Lo único que demuestran estos documentos es la frustración de Epstein por no tener una relación continua con Gates y hasta dónde llegaría para atraparlo y difamarlo”.