El Ministerio de Capital Humano, en convenio con la Comisión Fulbright, lanzó una nueva convocatoria para otorgar becas de maestría y doctorado a graduados universitarios argentinos que deseen perfeccionarse en universidades de Estados Unidos. Las Becas Master y Doctorado Fulbright son una iniciativa conjunta entre la Comisión Fulbright Argentina y la Secretaría de Educación de la Nación. Buscan promover la formación de posgrado de graduados argentinos en universidades de Estados Unidos, impulsando el intercambio académico y el liderazgo profesional en todas las disciplinas. En la última década, el programa otorgó más de 500 becas de maestría y doctorado a jóvenes graduados de todo el país. El programa contempla una cobertura integral para que los becarios puedan concentrarse en su formación. Los beneficios incluyen: El aporte del Ministerio de Capital Humano es de hasta U$S 36.172 por becario Cabe aclarar que los beneficios no incluyen pasajes ni manutención para familiares del becario, ni gastos adicionales no especificados en el reglamento del programa. El programa está dirigido a graduados universitarios argentinos que cumplan con los siguientes requisitos: Los certificados Cambridge (First Certificate, Proficiency, CAE) no son válidos para acreditar el nivel de inglés requerido por este programa. Las becas se otorgan en prácticamente todos los campos del conocimiento. Sin embargo, existen algunas excepciones. No están disponibles para: 11 de febrero de 2026 25 de marzo de 2026 Del 26 de marzo al 30 de abril de 2026 Semana del 4 de mayo de 2026 Semana del 11 de mayo de 2026 Fin de mayo de 2026 La postulación consta de tres pasos obligatorios que deben completarse antes del 25 de marzo de 2026: Cada postulante debe inscribirse a través del formulario web oficial disponible en el sitio de la Comisión Fulbright Argentina. Plazo: hasta el 25 de marzo de 2026 inclusive. Se debe enviar el Formulario de Solicitud completo, junto con toda la documentación requerida organizada por secciones (A, B, C y D), en un único correo electrónico a las siguientes casillas: •\tposgrado.dncibecas@educacion.gob.ar •\taward+posgrado@fulbright.com.ar Los documentos deben enviarse en formato PDF, escaneados (no fotografiados), con un peso máximo de 10 MB entre todos los archivos adjuntos. Solo se recibirá un correo por postulante. Cada postulante deberá crear un usuario en la plataforma Mindaclient de la Comisión Fulbright Argentina y completar el formulario de aplicación: “Fulbright application for Master/Ph.D. award – 2027-2028 – MCH”. Esta instancia también debe realizarse antes del 25 de marzo de 2026. Las becas Fulbright son altamente competitivas. El proceso de evaluación contempla las siguientes etapas: Los candidatos que hayan tenido becas Fulbright anteriores o residido prolongadamente en Estados Unidos tendrán menor prioridad en la selección. Todos los becarios Fulbright reciben una visa de intercambio J-1, que implica la obligación de regresar a Argentina al finalizar el programa académico. Según la legislación migratoria estadounidense, los titulares de esta visa no son elegibles para obtener visa de inmigrante, de trabajo (H) ni de transferencia entre empresas (L) hasta no completar dos años de residencia en Argentina tras su regreso. Esta restricción no impide viajar a Estados Unidos con otro tipo de visa durante ese período.