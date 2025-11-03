Esta noche, a las 21:15, el Estadio Florencio Sola se paraliza para el gran Clásico del Sur: Banfield recibe a Lanús por el Torneo Clausura 2025. Con dicho partido surge la tentación de buscar una transmisión gratuita a través de plataformas de streaming ilegal.

Sitios web como Fútbol Libre oRoja Directa prometen el partido sin costo, pero lo que realmente ofrecen es exponerte a los riesgos de la ciberdelincuencia.

Fútbol Libre, la opción más peligrosa para disfrutar del deporte

Estos portales no alojan el contenido directamente. En cambio, funcionan como agregadores de enlaces, redirigiendo a transmisiones de terceros que no cuentan con los derechos de emisión. Su modelo de negocio se basa casi exclusivamente en la publicidad, y es ahí donde empiezan los problemas para el usuario.

Estos son los tres graves riesgos que convierten al streaming ilegal en un enemigo de tu seguridad digital.

Infección por malware y spyware

Cada clic en un botón de play o en una ventana emergente puede iniciar la descarga silenciosa de un virus (troyanos, spyware) en tu PC o celular. Estos programas espía están diseñados para robar tus contraseñas y archivos, o utilizar tu equipo sin tu conocimiento.

Ataques de phishing y robo de datos financieros

Las plataformas ilegales utilizan ventanas falsas que simulan ser sitios web de bancos o billeteras virtuales. Al ingresar tus credenciales para supuestamente "verificar" tu conexión, estás entregando tus claves de CBU, tarjetas de crédito o acceso a cuentas bancarias directamente a los ciberdelincuentes.

Redireccionamientos y adware constante

El uso de adware inunda tu pantalla con anuncios agresivos que te llevan a sitios fraudulentos, haciendo tu navegación lenta e insegura.

Banfield - Lanús: transmisión oficial

El partido entre Banfield y Lanús, al igual que toda la Liga Profesional de Fútbol, se transmite de forma segura a través de los canales autorizados del Pack Fútbol en Argentina.