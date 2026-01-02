Dejar objetos en la guantera puede poner en peligro la seguridad de su hogar y vehículo. (Foto: Archivo)

Durante controles de tránsito u operativos policiales, muchos conductores desconocen que llevar ciertos objetos en la guantera del auto puede derivar en sanciones, contravenciones o situaciones de riesgo.

No se trata solo de elementos prohibidos por la ley: también hay objetos peligrosos o desaconsejados por razones de seguridad vial, incluso si no son ilegales.

¿Qué no llevar en la guantera? Objetos prohibidos por la ley

Existen elementos cuya tenencia o transporte está regulada por distintas normas nacionales y provinciales. Si se encuentran en la guantera durante un control, pueden generar consecuencias legales.

Armas de fuego

Transportar armas de fuego sin autorización de la ANMaC (Agencia Nacional de Materiales Controlados) está prohibido. Aun con credencial vigente, deben cumplirse condiciones estrictas de traslado. Llevar un arma en la guantera sin habilitación puede constituir un delito penal.

Armas blancas

Cuchillos, puñales, navajas automáticas u otros objetos considerados armas blancas pueden dar lugar a contravenciones o causas judiciales, según la jurisdicción, el contexto y la forma de portación. Su presencia en la guantera suele considerarse portación indebida.

Sustancias ilegales

Drogas, estupefacientes u otras sustancias prohibidas están alcanzadas por la legislación penal, independientemente del lugar del vehículo donde se encuentren.

Materiales peligrosos o explosivos

Explosivos, pirotecnia de uso no autorizado, combustibles u otros productos inflamables o químicos no pueden transportarse en un vehículo particular sin habilitación y medidas de seguridad adecuadas.

Objetos que no conviene llevar en la guantera

Más allá de lo estrictamente legal, existen elementos que no están prohibidos, pero cuya presencia en la guantera representa un riesgo ante robos o hurtos:

Llaves de la vivienda

Duplicados de llaves o controles remotos

Documentación personal sensible

Dinero en efectivo

Tarjetas bancarias u otros objetos de valor

En caso de robo del vehículo, estos elementos pueden facilitar otros delitos o fraudes.

¿Qué documentación guardar en la guantera?

La guantera suele utilizarse para guardar la documentación obligatoria para circular, que debe presentarse ante un control vehicular:

Licencia de conducir vigente

DNI

Cédula de identificación del vehículo

Comprobante de seguro obligatorio

Verificación Técnica Vehicular (VTV) o RTO, cuando corresponda

Mantener esta documentación accesible ayuda a evitar demoras y posibles infracciones.