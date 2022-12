Asesinaron a golpes a su hijo de 4 años y los vecinos incendiaron la casa de los imputados

Un nene de 4 años ingresó a la salita médica de El Pato, en Berazategui, sin signos vitales. Su madre les insistía a los médicos que su hijo se había ahogado y que se lastimó en la bañera. Sin embargo, cuando llegaron los resultados de la autopsia, los análisis determinaron que la muerte fue producto de graves golpes en la cabeza y el rostro.

El terrible hecho conmocionó a las familias del barrio, tras conocerse el fallecimiento de Renzo Gabriel Godoy (4). Anteriormente, la familia paterna y la escuela habían presentado varias denuncias previas contra la mujer por violencia física contra sus hijos.



Así un joven quiso huir de un control de tránsito y arrastró a dos policías arriba del capot



Camiseta de la Selección de Adidas: se agotó el modelo con las tres estrellas en tiempo récord, cuándo salen más a la venta



La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 3 de Quilmes ordenó la inmediata detención de la madre del nene, Victoria Belén Godoy (30), y del padrastro, Luis Alberto Gallo (40), acusados de homicidio agravado por el vínculo. "De ninguna manera, esos golpes pudieron haberse ocasionado por una caída en la bañera", aseguraba la autopsia.



Vecinos quemaron la casa de los acusados



Tras conocerse el terrible hecho, los vecinos del barrio del sur del Conurbano Bonaerense quemaron y saquearon la casa de los imputados. Los bomberos acudieron al lugar, pero fueron apedreados por las personas que se encontraban en su interior.

Rápidamente, volvió a acudir la Policía de la provincia de Buenos Aires para poner paños fríos en la situación. Vale destacar que los imputados serán indagados en las próximas horas en la sede penal de Quilmes, para determinar la culpabilidad del delito.



Convocan a una marcha para reclamar justicia por Renzo Godoy

Su tía paterna, Daniela Wilhem, convocó a una marcha para exigir justicia por el asesinato de su sobrino. A través de su muro de Facebook, publicó:

"26/12 a las 14 horas, vamos a estar pidiendo justicia por Renzo. En la calle 508, entre 616 y 617 (El Pato) los esperamos a todos los que quieran y puedan ir a acompañarnos, para que los hijos de re mil puta que lo mataron no salgan nunca más".



Bono de fin de año de $ 24.000: por convenio, anulan el pago para cuatro nuevos grupos de trabajadores privados



¿Qué pasó con Juliana en Gran Hermano 2022? la regla sagrada que rompió y por la que podría ser expulsada de la casa



El doloroso testimonio de la tía de Renzo, el nene asesinado a golpes por sus padres

El asesinato de Renzo generó un profundo dolor en toda la comunidad, pero principalmente en su familia paterna. Su tía Daniela rompió el silencio en las redes sociales y exteriorizó su enojo: "¡Victoria Godoy y Luis Gallo, asesinos! Esta basura hace más de un año no dejaba que mi hermano vea a sus hijos".

"Antes venía y traía a los cuatro chicos y se los dejaba a mi mamá diciendo ‘no los soporto', fíjense ustedes. Cuando se juntó con ese hijo de puta no los dejó venir nunca más, no nos dejaba que lo llevemos a pasear, a buscar, no dejaba que compartan cumpleaños con nosotros", lamentó, enfurecida.

En este marco, la tía paterna explicó que cada vez que visitaba a sus sobrinos "parecían soldados". "Mi mamá denunció, mi hermano denunció, el jardín la citó porque el nene iba golpeado (a nosotros nunca nos avisaron porque no tenía el apellido de mi hermano), mi hermano puso abogado. Leyes de mierd..., nunca se puede hacer nada, siempre hay que esperar que pase lo peor", compartió, en su cuenta de Facebook.



"Cuatro años, no se pudo ni defender de estos monstruos (...) Renzo era un nene sano, dulce, cariñoso, con una sonrisa enorme que amaba a sus hermanos y, ahora, estamos acá velándolo con su carita golpeada", agregó Daniela, con un profundo dolor.

La mujer concluyó: "Perdón mi amor por no sacarte de ahí a tiempo, perdón por tu sufrimiento bebé. Te amo y te voy a extrañar el resto de mis días. Estos cobardes la van a pagar".