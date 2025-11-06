Para el fanático argentino, el fútbol es una pasión que no tiene precio. Pero la búsqueda de ver un partido del Mundial Sub 17 o cualquier otro torneo “gratis y en vivo” en plataformas como Fútbol Libre o Roja Directa tiene un costo muy alto: tu seguridad digital.

Este jueves 6 de noviembre, la Selección Argentina Sub-17 se enfrenta a Túnez en un duelo crucial por la segunda fecha del Grupo D del Mundial de la categoría en Qatar.

Mundial Sub 17: transmisión oficial

La transmisión oficial en Argentina se realiza a través de TV Pública y, para quienes cuenten con servicio de cable, por DSports, pudiéndose seguir también en vivo de manera online mediante la plataforma de streaming DGO, además de Flow y Telecentro Play.

La trampa del fútbol gratis online

El modelo de negocio de estas plataformas piratas es un circuito de monetización tóxico que no tiene nada que ver con la pasión por el fútbol. El verdadero valor para estas redes ilegales es la exposición masiva de tu dispositivo al peligro digital. ¿Cómo funciona esta trampa?

Tráfico de vulneración

Los administradores de estos sitios venden el tráfico de hinchas a redes de publicidad maliciosa (malvertising), que pagan sumas exorbitantes. Pagan, no por poner un anuncio convencional, sino por el servicio de vulneración.

Ataque y comisión

El dinero fluye hacia el administrador pirata a cambio de que su plataforma cargue código dañino. Este código busca dos cosas:

Infectar con malware: Descargar un troyano o spyware en tu celular o PC que operará en segundo plano.

Robar con phishing: Mostrar ventanas emergentes que simulan ser tu banco o tu Mercado Pago.

Si caés en el engaño e ingresás tus claves, el sitio de streaming cobra una comisión por haber facilitado el robo de tu información. Lo que te ofrecen como un regalo es una puerta de acceso para robar tus credenciales de CBU y vaciar tus cuentas y la seguridad de tus datos bancarios vale infinitamente más que los 90 minutos de un partido.

El bajo desempeño técnico es la otra cara de la piratería: la transmisión en sitios ilegales es inherentemente inestable. Vas a encontrar imagen de baja resolución, buffering constante, audio desfasado, y cortes abruptos. Te frustrás, arriesgás tu PC, y ni siquiera ves bien el partido.