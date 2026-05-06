La educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo individual y colectivo. No solo influye en las oportunidades laborales futuras, sino que también impacta en la calidad de vida y la construcción de sociedades más equitativas. En este contexto, el Índice de Resultados Escolares (IRE), una herramienta que mide la proporción de adolescentes de 15 años que realizan su escolaridad en “tiempo y forma”, reveló cuál es el país de América Latina con el sistema educativo más eficiente y efectivo. El nuevo ranking del IRE, elaborado a partir de datos de encuestas de hogares y resultados de las pruebas PISA, posiciona a Chile como el país con mejor desempeño educativo de la región. Según el informe, 38 de cada 100 estudiantes de 15 años en Chile realizan su trayectoria escolar en tiempo y forma, es decir, sin haber repetido, abandonado, ni ingresado tarde al sistema, y alcanzando los niveles esperados de desempeño en Lengua y Matemática. Este resultado no solo refleja una política educativa sostenida en el tiempo, sino también una estructura que garantiza altos niveles de asistencia hasta los 17 años. De hecho, Chile mantiene una cobertura escolar del 95% a esa edad, una cifra superior a la de muchos de sus vecinos regionales. Aunque Argentina muestra avances importantes en cobertura escolar, aún enfrenta desafíos para mejorar la calidad y la regularidad del trayecto educativo. En 2022, el 97% de los adolescentes de 15 años asistía a la escuela, y 81 de cada 100 estaban en el grado o año correspondiente según su edad. Esto convierte a Argentina en el país con mayor proporción de estudiantes de 15 años que permanecen dentro del sistema educativo sin repetir ni abandonar. Sin embargo, al incluir el criterio de rendimiento académico, es decir, si los estudiantes alcanzan los niveles mínimos en Lectura y Matemática según las pruebas PISA, los números caen. Solo 22 de cada 100 alumnos de 15 años logran completar su escolaridad en tiempo y forma, lo que ubica a Argentina entre los países con menor puntaje del IRE. Este indicador viene en descenso en la última década: en 2008, el 26% de los jóvenes de 15 años alcanzaban ese estándar, cifra que bajó a 22% en 2022, pese a los aumentos en cobertura. El IRE se construyó sobre la base de datos comparables de ocho países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay. En 2022, el resultado final del Índice de Resultados Escolares que combina la tasa de asistencia, la escolaridad en tiempo teórico y el nivel de conocimientos adecuados a los 15 años arrojó los siguientes datos: