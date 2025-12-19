No es la ballena azul: descubren el ser vivo más grande en el Océano Pacífico y cambia todo lo que conocemos sobre la naturaleza. Fuente: Shutterstock.

Durante siglos, la ballena azul (Balaenoptera musculus) ha sido reconocida como el animal más grande del planeta, alcanzando longitudes de hasta 30 metros y pesos que pueden superar las 170 toneladas. Su majestuosidad y tamaño la han convertido en un símbolo de la inmensidad de los océanos.

Sin embargo, recientes descubrimientos científicos han sacudido esta percepción. En las profundidades del océano Pacífico, cerca de las Islas Salomón, un equipo de investigadores del proyecto Pristine Seas de National Geographic ha identificado un coral gigante de la especie Pavona clavus.

Se trata de un organismo que mide 34 metros de ancho y 32 metros de largo, con una circunferencia de 183 metros. Este coral ha estado creciendo durante más de 300 años, desde principios del siglo XVIII, y es visible desde el espacio.

El coral más grande del mundo fue encontrado en las Islas Salomón, en el Océano Pacífico. (Fuente: EFE/ Manu San Felix / National Geographic Pristine Seas) Fuente: National Geographic Pristine Seas Manu San Felix

Un gigante oculto a simple vista

Este coral monumental, compuesto por casi mil millones de pequeños pólipos, ha pasado desapercibido durante siglos. Su descubrimiento no solo redefine nuestra comprensión de los ecosistemas marinos, sino que también destaca la capacidad de la naturaleza para sorprendernos con su vastedad y complejidad.

Manu San Félix, biólogo y videógrafo marino español que formó parte de la expedición, comparó este hallazgo con “el descubrimiento del árbol más alto de la Tierra”.

La estructura del coral alberga una rica biodiversidad, sirviendo de refugio y sustento para innumerables especies marinas. Su tamaño colosal y su longevidad lo convierten en un testigo viviente de las transformaciones oceánicas a lo largo de los siglos.

Qué implica este descubrimiento para la ciencia y la conservación

El descubrimiento de este coral gigante tiene profundas implicaciones para la ciencia y la conservación marina. Los corales registran en sus estructuras datos sobre las condiciones oceánicas pasadas, incluyendo cambios de temperatura y eventos climáticos, lo que proporciona información valiosa sobre la historia del cambio climático.

El descubrimiento de este coral gigante tiene profundas implicaciones para la ciencia y la conservación marina(Fuente: EFE/ Manu San Felix / National Geographic Pristine Seas) Fuente: National Geographic Pristine Seas Manu San Felix

Además, este hallazgo resalta la necesidad urgente de proteger nuestros océanos. Actualmente, menos del 9% de los océanos del mundo están bajo algún tipo de protección medioambiental, muy por debajo del objetivo del 30% para 2030 establecido por la comunidad internacional.

Redefiniendo nuestra percepción de los gigantes marinos

Aunque la ballena azul sigue siendo el animal más grande en términos de movilidad y masa corporal, el descubrimiento de este coral gigante nos obliga a ampliar nuestra perspectiva sobre qué constituye un “gigante” en el reino marino.

Este coral, aunque sésil, supera en dimensiones a cualquier otro organismo marino conocido, desafiando nuestras nociones preconcebidas y enfatizando la diversidad y magnitud de la vida en nuestros océanos.

Este descubrimiento es un recordatorio de cuánto nos queda por aprender sobre las profundidades marinas y la importancia de preservar estos ecosistemas únicos para futuras generaciones.