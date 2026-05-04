Argentina logró un hito sin precedentes para el ecosistema en Sudamérica al lograr la reintroducción de un mamífero extinto localmente. Este avance renueva las esperanzas para los amantes de la naturaleza y para una de las especies más amenazadas del país y la región. Este hito es el broche de oro para un trabajo de conservación de la fauna autóctona dedicado durante más de 8 años a la recuperación de este carnívoro acuático icónico en la zona de los humedales de Corrientes, en Argentina. Se trata de una familia entera de nutria gigante que fue liberada en el Gran Parque Iberá, en el corazón de Corrientes. Este grupo de mamíferos incluye a Nima, donada por el Zoológico de Madrid, su pareja Coco, proveniente del Zoológico de Givskud (Dinamarca) y sus dos crías nacidas en noviembre de 2024 en el mismo Iberá. Estos cuatro ejemplares integran el Programa de Especies en Peligro de Extinción de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA). Vale destacar que los últimos grupos familiares de nutria gigante en el país fueron observados en 1986, hace casi cuatro décadas. El proyecto también cuenta con el respaldo del gobierno de la provincia de Corrientes, la Administración de Parques Nacionales, Projeto Ariranha de Brasil y zoológicos de Budapest (Hungría), Halle (Alemania), Eskilstuna (Suecia), Doué La Fontaine (Francia) y Los Ángeles (Estados Unidos), entre otros. “Es la primera vez que se intenta reintroducir a la nutria gigante en un ecosistema donde había desaparecido completamente. Esto posiciona a Argentina como referente global en restauración ecológica”, explicó Sebastián Di Martino, director de Conservación de Rewilding Argentina. La nutria gigante (Pteronura brasiliensis), también conocida como lobo gargantilla, ariraí o lobo grande de río, es uno de los mamíferos más imponentes del sistema acuático sudamericano. Con más de 756.000 hectáreas de humedal en una de las cuencas hidrográficas más grandes e importantes de Sudamérica, el Gran Parque Iberá presenta las condiciones óptimas para reintroducir esta especie: se trata de una gran superficie protegida, con abundancia de presas y ausencia de amenazas como la caza o la contaminación. Se trata de un animal diurno, extremadamente sociable, que vive en grupos familiares conformados por una pareja monógama y sus crías. Los ejemplares pueden alcanzar los 1,8 metros de largo, de los cuales casi un metro corresponde a su característica cola aplanada y pesar alrededor de los 33 kilos. “La nutria gigante es el principal depredador acuático de estos humedales y su dieta está compuesta casi totalmente por peces, por lo que su presencia aporta significativamente a mantener los ecosistemas saludables”, afirmó Di Martino. Históricamente, la facilidad con la que se observaban grupos numerosos en los grandes ríos argentinos contrastaba con su vulnerabilidad: al ser diurnos, muy curiosos, muy ruidosos y permanecer junto a compañeros heridos, eran blancos fáciles para cazadores. La planificación del programa de reintroducción de la nutria gigante comenzó en 2017, aunque su origen conceptual se remonta a 2006. El desafío era inédito: la especie no contaba con ejemplares silvestres ni en cautiverio en Argentina y nunca se había intentado una reintroducción de estas características en ningún otro país. En 2019 llegaron al Iberá los primeros ejemplares desde zoológicos europeos. Entre ellos, Nima y Coco formaron una pareja que en noviembre de 2024 tuvo dos crías: Pirú y Kyra. El 30 de junio de 2025, las cuatro nutrias fueron liberadas en la Laguna Paraná, en el corazón del Gran Parque Iberá. Este sofisticado proceso incluyó la búsqueda de parejas reproductoras para formar las unidades familiares que viven y pescan juntas en la naturaleza, el desarrollo de protocolos sanitarios y de técnicas de transporte adaptadas a la especie. También implicó el diseño de recintos de cuarentena y corrales de presuelta, el manejo en semi-cautiverio y la alimentación con peces vivos para el aprendizaje de pesca. “El proyecto de reintroducción de nutria gigante que llevamos adelante en Argentina y en el Gran Parque Iberá es único a nivel mundial y es la primera vez que se intenta traer de vuelta a una especie de mamífero extinto en Argentina”, subrayó Guillermo Díaz Cornejo, vocal del directorio de la Administración de Parques Nacionales. El equipo técnico implementó estudios de ADN ambiental para seguir la adaptación de los ejemplares liberados en su nuevo hábitat. Este seguimiento científico es fundamental para evaluar la efectividad de la reintroducción y realizar ajustes si fuera necesario. Desde su llegada en enero de 2023, Nima vivió con Coco en un recinto de presuelta del Parque Nacional Iberá. Durante más de dos años, desarrollaron comportamientos naturales como la pesca, territorialidad y cuidado parental, lo que los hizo aptos para su suelta definitiva. Para garantizar el éxito de esta liberación, el proceso incluyó un sistema integral de seguimiento y control. Se desarrolló un arnés de monitoreo post-liberación que fue específicamente diseñado para las características de esta especie, permitiendo rastrear sus movimientos y comportamiento en libertad. “Nima tenía un carácter tímido y no muy sociable con los humanos, lo cual para el proyecto de reintroducción hacía de ella una candidata perfecta”, explicó Eva Martínez, veterinaria del Zoo Aquarium de Madrid. El proceso de aclimatación y entrenamiento fue clave para asegurar que la familia pudiera sobrevivir de manera autónoma.