Alerta por cianobacterias en balnearios bonaerenses: cuándo no hay que meterse al agua y cuáles son los síntomas

La Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Buenos Aires emitió este viernes una alerta amarilla por la aparición de cianobacterias en el agua de distintos balnearios bonaerenses en el marco de la ola de calor que atraviesa todo el país con máximas de 40 grados.

La entidad compartió información sobre las características de estos microorganismos, sus síntomas y los cuidados que hay que tener, mientras que también actualizó su mapa interactivo de la provincia en la que alerta sobre la gravedad de las cianobacterias en los distintos balnearios.

Las cianobacterias se reproducen principalmente en el agua, aunque también abarcan hábitats terrestres, y pueden intoxicar cuando se genera una floración abundante ayudada por las altas temperaturas.

El semáforo de cianobacterias de la Provincia de Buenos Aires indica cuatro tipos de peligrosidad de las aguas bonaerenses para bañistas y deportistas : verde, amarillo, naranja y rojo. Por lo pronto, distintos balnearios alcanzaron el alerta amarilla, el segundo menos grave.

Esto implica que no existe aún una fuerte floración, sino que se observan pequeñas rayas o manchas verdes en el agua . Esto no afecta la recreación, por lo que se pueden seguir utilizando los balnearios, pero se recomienda enjuagarse con agua limpia inmediatamente luego del contacto con este tipo de microorganismos y nunca ingerir el agua directamente del río o laguna.

Por su parte, los niveles naranja y rojo ya son más graves: en el primer caso el agua se ve verde brillante y no se debe ingresar a estos sectores, por lo que no se recomienda la recreación, pero se puede realizar con todos los recaudos como evitar el contacto con estas manchas, lavarse con agua limpia luego y no consumir alimentos que provengan del cuerpo de agua.

Finalmente, en la alerta roja "el agua parece verde intenso, azul o azul verdosa, tiene una acumulación extensa de cianobacterias en la superficie formando una capa continua y la floración está consolidada ", informan desde la Subsecretaría de Recursos Hídricos.

En este caso, no hay que bañarse en los cuerpos de agua, no se debe consumir el agua de forma directa ni utilizar para la higiene personal, es preciso estar atento a que los niños y mascotas no se acerquen a la floración y no hay que consumir nada proveniente de estos ríos o lagunas.

ALERTA CIANOBACTERIAS: SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN

Los síntomas más comunes de una intoxicación por cianobacterias son:

Vómitos;

Diarrea;

Dolor de cabeza;

Debilitamiento muscular;

Alergias en la piel.

"En caso de sentir olor u observar color en el agua no se debe tomar contacto. Consultar en el hospital o salita más cercana ante una posible intoxicación".

En caso de sentir olor u observar color en el agua no se debe tomar contacto.

ALERTA CIANOBACTERIAS: EN QUÉ PLAYAS BONAERENSES ESTÁN

Por lo pronto, en distintos balnearios bonaerenses tan solo se alcanzó el nivel de alerta amarillo, sin riesgo alto. Estos son:

Laguna Hinojo

Alem: Laguna San Bartolo



Chacabuco: Laguna de Rocha



Roque Pérez: Río Salado



Laguna Las Barrancas



Laguna Tablillas



Laguna Chis Chis



Laguna de Chascomús: Punta Norte, San José, Puerto Aventura y Muelle

Magdalena: Balneario Magdalena y Balneario Atalaya

Berisso: Balneario Municipal y La Balandra

Palo Blanco



Canal Acceso al Puerto



Delta-Berisso



Club Regatas



Punta Lara: Parador 2, Mirador y La Pérgola

Berazategui: Balneario de Hudson



Quilmes



Avellaneda



El resto de los balnearios bonaerenses tienen estado verde. Las playas afectadas en alerta amarilla están al sudeste de la provincia y el centro.