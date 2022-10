Alerta de la OMS: una enfermedad letal está resurgiendo por el cambio climático

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó una dura advertencia por el resurgimiento de una letal enfermedad en varios países del mundo, y pidió a los fabricantes de vacunas que incrementen la producción para detener su avance.

Impulsado en parte por el cambio climático, el cólera está resurgiendo en su forma más letal . Según datos de la OMS, en los nueve primeros meses del año al menos 30 naciones informaron por brotes de la enfermedad.

"No sólo estamos viendo más brotes, sino más brotes mortales. Los datos de que disponemos -que son limitados- muestran que la tasa media de letalidad en lo que va de año casi triplica a la de los últimos cinco años", indicó Tedros Adhanom Gebreyesus, director de la agencia de la ONU.

Durante la última semana autoridades del Líbano reportaron 18 casos de cólera, en el primer brote registrado en el país desde hace tres décadas. En Siria se registraron más de 10.000 casos sospechosos de cólera en el último mes y en Haití, después de más de tres años sin casos, esta semana se notificaron dos casos en Puerto Príncipe y se investigan 20 sospechosos y siete muertes en otras zonas.

¿Qué es el cólera?





El cólera es una enfermedad diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados con el 'bacilo vibrio cholerae' , según resalta la OMS en su página web.

El organismo subraya que "el cólera sigue siendo una amenaza mundial para la salud pública y un indicador de inequidad y falta de desarrollo social".

En los casos más graves, si la pérdida rápida de líquidos corporales no es tratada a tiempo puede llevar a la deshidratación, a la postración y al riesgo de muerte .

¿Cuáles son los síntomas del cólera?





En algunos casos, sólo se presenta como una leve diarrea. Pero se calcula que una de cada 20 personas infectadas puede tener la enfermedad de forma grave, presentando los siguientes síntomas:

Diarreas frecuentes, al principio líquidas, de color normal y luego como agua de arroz. Las deposiciones pueden ser incoloras y sin dolor.

Rápida deshidratación: lengua seca y sed intensa, pulso rápido, sudoración fría.

Calambres musculares relativamente dolorosos y/o entumecimiento de las piernas, debido a la pérdida de potasio.

La advertencia de la OMS y el impacto del cambio climático





" Los casos de esta enfermedad, que provoca una diarrea incontrolable, están aumentando en todo el mundo y no habrá suficientes vacunas para cubrir el creciente número de casos ", advirtió Christian Lindmeier, funcionario de la OMS, la semana pasada.

Al mismo tiempo, la OMS advierte que es probable que el número real de casos sea significativamente mayor al que se conoce.

"El cólera se nutre de la pobreza y los conflictos, pero ahora se está viendo potenciado por el cambio climático . Los fenómenos climáticos extremos, como las inundaciones, los ciclones y las sequías, reducen aún más el acceso al agua potable y crean el entorno ideal para la propagación del cólera", precisó Gebreyesus en una rueda de prensa en Ginebra.

Por su parte el doctor Philippe Barboza, epidemiólogo de la OMS, aseguró que no ha habido un cambio significativo de los múltiples factores que tradicionalmente sirven de caldo de cultivo para el cólera, entre ellos, los conflictos bélicos, las crisis humanitarias y la pobreza.

" Lo que ha cambiado significativamente es el impacto del cambio climático . Muchos países se han visto afectados por grandes fenómenos climáticos como los ciclones, las sequías, etc., lo que ha alimentado los brotes más allá de lo que normalmente observamos", explicó.

¿Qué tan letal es el cólera?





El titular de la OMS señaló que aunque el cólera puede matar en cuestión de horas, se puede prevenir con vacunas y con acceso a agua potable y a saneamiento . Por eso, ante el creciente número de brotes, instó a los principales fabricantes de vacunas del mundo a que aumenten la producción.

Mientras tanto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia asegura que hay 1,2 millones de niños en Puerto Príncipe, capital de Haití, bajo el riesgo de contraer el cólera.

"Las familias no pueden comprar jabón para lavarse las manos, la basura no se recoge en las calles, los hospitales están cerrados o no pueden funcionar. Todos estos ingredientes han convertido a Haití en una bomba de relojería para el cólera. Ahora ha explotado", explicó Bruno Maes, representante de UNICEF en el país caribeño.

¿Cómo se transmite el cólera?





La bacteria que produce el cólera se aloja en el intestino de la persona infectada, por lo que la principal vía de contagio es la ingesta de agua o alimentos contaminados.

Esto ocurre cuando se consume agua no segura (agua no potabilizada) y que por lo tanto puede estar contaminada con heces infectadas, o se ingieren alimentos en contacto con agua contaminada, heces, manos sucias, o incluso por la presencia de moscas.

La enfermedad suele diseminarse más rápidamente en áreas donde no se cuenta con agua potable accesible o carece de red de cloacas. Es poco común la transmisión del cólera directamente de una persona a otra; por lo tanto, el contacto casual con una persona infectada no constituye un riesgo para contraer la enfermedad.