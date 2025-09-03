Alerta, diabéticos: la mejor bebida para cuidarse con minerales y potasio

Los cambios de temperatura no solo generan molestias, sino que también pueden traer consecuencias serias para la salud, especialmente en personas con diabetes.

Por ejemplo, las temperaturas intensas exigen precauciones adicionales para evitar complicaciones como golpes de calor, deshidratación y, particularmente en diabéticos, alteraciones peligrosas en los niveles de glucosa.

Por qué el calor afecta más a las personas con diabetes

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid advierte que las altas temperaturas pueden provocar alteraciones significativas en los valores de glucosa en sangre.

La doctora en Farmacia Isabel Rodríguez Tejonero explica que cuando aumenta la temperatura ambiental, también se eleva la temperatura corporal , lo que genera una dilatación de los vasos sanguíneos.

Este proceso incrementa el flujo de sangre que circula por el cuerpo y, en personas diabéticas, provoca que la insulina se absorba más rápidamente. Como resultado, los niveles de glucosa en sangre disminuyen, aumentando significativamente el riesgo de hipoglucemia .

Además del calor, los cambios típicos del verano como comer fuera de casa, horarios diferentes y variaciones en la rutina de ejercicio también pueden desestabilizar el control glucémico.

Las bebidas más recomendadas para diabéticos en verano

1. Agua con gas y limón: la opción número uno

Según el experto en nutrición y diabetes Enol Sierra, el agua con gas con una rodajita de limón es, sin dudas, la mejor opción para las personas diabéticas durante los días calurosos. Esta combinación ofrece múltiples beneficios:

Rica en minerales esenciales como el potasio.

Sin azúcares añadidos ni carbohidratos.

Efecto refrescante natural.

Ayuda a mantener la hidratación óptima.

Consejo importante: si tenés hipertensión, elegí marcas de agua con gas que contengan menor cantidad de sodio.

2. Jugo de tomate: rico en nutrientes y bajo en carbohidratos

El jugo de tomate natural se presenta como otra excelente alternativa para diabéticos. Sus ventajas incluyen:

Muy bajo contenido en carbohidratos.

Rico en licopeno, un antioxidante que reduce la esteatosis hepática.

Ayuda a combatir el hígado graso.

Proporciona hidratación y nutrientes esenciales.

3. Bebidas sin calorías: para consumo ocasional

Las bebidas libres de calorías, carbohidratos y azúcares representan una opción segura para diabéticos, ya que no provocan picos de glucosa ni insulina. Sin embargo, los especialistas recomiendan:

Consumirlas de manera puntual, no habitual.

No abusar de estos productos.

Leer siempre las etiquetas para verificar su composición.

4. Alternativas menos recomendadas pero aceptables

Para ocasiones especiales, se pueden considerar:

Cerveza 0,0% : sin alcohol pero con algunos carbohidratos.

: sin alcohol pero con algunos carbohidratos. Batidos de fruta caseros (con moderación y controlando las porciones).

Importante: estas opciones deben consumirse esporádicamente y siempre controlando los niveles de glucosa.

Qué bebidas evitar en verano si tenés diabetes

Para mantener estables tus niveles de azúcar en sangre durante el calor, es fundamental evitar:

Gaseosas azucaradas y jugos industriales.

Bebidas energéticas con azúcar.

Aguas saborizadas con edulcorantes artificiales en exceso.

Bebidas alcohólicas (pueden provocar hipoglucemia tardía).

Licuados con frutas muy dulces sin control de porciones.

Consejos adicionales para el verano con diabetes

Hidratación constante

Tomá pequeños sorbos frecuentemente en lugar de grandes cantidades esporádicas.

Llevá siempre una botella de agua cuando salgas.

No esperes a tener sed para hidratarte.

Monitoreo más frecuente

Controlá tu glucosa más seguido durante los días de mucho calor.

Ajustá los horarios de medicación según las recomendaciones médicas.

Mantené a mano el glucómetro y tiras reactivas.

Almacenamiento de medicamentos

Conservá la insulina en lugares frescos, nunca al sol directo.

Utilizá bolsas térmicas para transportar medicamentos.

Verificá que los medicamentos no se hayan alterado por el calor.

La importancia del control médico en verano

Las personas con diabetes deben mantener un seguimiento más estricto durante los meses de calor intenso. Es recomendable consultar con tu médico endocrinólogo sobre:

Ajustes en la medicación según la época del año.

Plan de hidratación personalizado.

Qué hacer ante síntomas de descompensación.

El verano argentino puede ser disfrutado plenamente por personas con diabetes, siempre que se tomen las precauciones adecuadas y se elijan las bebidas correctas para mantenerse hidratado sin comprometer la salud.