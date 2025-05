Adiós al azúcar: los tres endulzantes ideales para reemplazarla y prevenir la diabetes

El consumo excesivo de azúcares puede ser perjudicial para el peso corporal y la resistencia a la insulina, pero también puede ocasionar un mayor riesgo de contraer diabetes tipo 2.

Es por eso que sustituir las azúcares refinadas por endulzantes naturales no calóricos es una estrategia clave a la hora de cuidar la salud, sin necesidad de renunciar al sabor.

Además, según precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su guía de uso de endulzantes no azucarados de mayo del 2023 (Use of non-sugar sweeteners), estos pueden " reducir el riesgo de aumento de peso poco saludable y enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta en adultos y niños ".

Justamente, existen alternativas para reemplazar el azúcar. Entre ellas, cinco endulzantes naturales ideales para incorporar en cualquier receta y que, a su vez, permite cuidar la salud metabólica.

Es que, por cierto, estos endulzantes no disparan la glucosa en sangre y también ayudan a crear un déficit energético que favorece la pérdida de peso, entre otras cuestiones.

Alternativas para dejar de ingerir azúcar

No es el azúcar: cuáles son los cinco endulzantes naturales que pueden reemplazarla

Estevia

Según un artículo publicado en PubMed Central, la hoja de Stevia rebaudiana produce compuestos que son "200 o 300 veces más dulces que el azúcar", sin aportar calorías ni amargor cuando se purifica.

Por lo tanto, gracias a su composición, resulta ideal para endulzar bebidas frías y calientes. Proviene de un arbusto tupido originario del noreste de Paraguay, Brasil y Argentina.

Eritritol

Un polialcohol presente en frutas -y usado en fermentados de soja- que aporta apenas 0,2 kilocalorías por gramo. Debido a su textura cristalina, "no modifica los niveles de glucosa ni de insulina" y es estable al calor, lo que lo hace perfecto para repostería.

Igualmente, los especialistas recomiendan un consumo medido por la posibilidad de causar gases e hinchazón.

Xilitol