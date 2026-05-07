Una nueva medida del gobierno de Jorge Macri realizó un relevamiento sobre los estacionamientos destinados a personas con discapacidad y eliminó 272 espacios que funcionaban de manera irregular. Tras una auditoría masiva realizada en 2026, se buscó determinar cuáles eran aquellos “estacionamientos truchos”. Según confirmaron fuentes oficiales, la revisión permitió identificar que una parte significativa de los 4.000 espacios destinados a este fin no cumplía con los requisitos legales, bloqueando lugares que ahora vuelven a estar disponibles para el resto de los conductores o para usuarios que realmente acrediten la necesidad. El mandatario porteño buscó despejar dudas sobre el alcance de la eliminación: “Esto no es contra quienes cumplen con los requisitos. Al contrario: las personas que realmente lo necesitan tienen su lugar garantizado. La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de la Ciudad”. La Ciudad levantó 272 estacionamientos truchos para personas con discapacidad que no estaban habilitados. El relevamiento técnico arrojó datos sorprendentes sobre cómo se retenían estos espacios de forma ilegal: Para el conductor promedio, la remoción de estos 272 puntos de conflicto representa un alivio en zonas de alta densidad, donde encontrar un hueco para dejar el auto es una tarea casi imposible. Desde la Ciudad explican que esta actualización no es un hecho aislado, sino parte de una “política de ordenamiento” que incluye el control estricto de las grúas, la digitalización del estacionamiento medido y la fiscalización por comunas.