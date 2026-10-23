El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este viernes 23 de octubre en las provincias de Corrientes y Misiones.

El aviso alcanza a todo el territorio de ambas jurisdicciones y advierte sobre la posibilidad de lluvias intensas en períodos cortos, caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento que podrían llegar a los 90 km/h .

Además, se esperan precipitaciones acumuladas importantes, especialmente en Misiones, donde podrían alcanzar los 100 milímetros .

Alerta amarilla por tormentas en Corrientes y Misiones: qué anticipa el SMN

De acuerdo con el organismo meteorológico, las áreas alcanzadas por el aviso pueden registrar lluvias y tormentas de variada intensidad , algunas localmente fuertes o puntualmente severas.

La alerta meteorológica amarilla en Corrientes y Misiones. Captura SMN | Composición El Cronista Audiencias

Entre los fenómenos previstos se encuentran las precipitaciones abundantes en lapsos breves, el granizo y las ráfagas intensas, que podrían generar complicaciones en la vía pública.

El SMN estima valores de precipitación acumulada de entre 25 y 50 milímetros para las zonas bajo alerta. Sin embargo, en Misiones se prevén registros superiores, con acumulados de entre 50 y 100 milímetros durante todo el período de vigencia del aviso.

Qué zonas de Corrientes y Misiones están bajo alerta meteorológica

La alerta amarilla comprende la totalidad de las provincias de Corrientes y Misiones, por lo que incluye sectores del norte, centro y sur de ambos territorios.

En Corrientes, se esperan tormentas con acumulados de lluvia de entre 25 y 50 milímetros, aunque los registros pueden variar de manera localizada.

Tormentas ingresando en la ciudad.

En Misiones, en tanto, el pronóstico contempla precipitaciones más abundantes, con la posibilidad de alcanzar entre 50 y 100 milímetros durante el período bajo alerta.

Qué significa la alerta amarilla por tormentas

El nivel amarillo del SMN indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños y generar interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas.

Ante este escenario, se recomienda evitar salir durante las tormentas, no refugiarse debajo de árboles ni cerca de postes eléctricos y asegurar objetos que puedan volarse por el viento. También es importante mantenerse alejado de zonas inundables y no circular por calles anegadas.

Asimismo, el nivel amarillo del SMN indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños y generar interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas.