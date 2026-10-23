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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este viernes 23 de octubre en las provincias de Corrientes y Misiones.

El aviso alcanza a todo el territorio de ambas jurisdicciones y advierte sobre la posibilidad de lluvias intensas en períodos cortos, caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento que podrían llegar a los 90 km/h.

Además, se esperan precipitaciones acumuladas importantes, especialmente en Misiones, donde podrían alcanzar los 100 milímetros.

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Alerta amarilla por tormentas en Corrientes y Misiones: qué anticipa el SMN

De acuerdo con el organismo meteorológico, las áreas alcanzadas por el aviso pueden registrar lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas.

La alerta meteorológica amarilla en Corrientes y Misiones.
La alerta meteorológica amarilla en Corrientes y Misiones.Captura SMN | Composición El Cronista Audiencias

Entre los fenómenos previstos se encuentran las precipitaciones abundantes en lapsos breves, el granizo y las ráfagas intensas, que podrían generar complicaciones en la vía pública.

El SMN estima valores de precipitación acumulada de entre 25 y 50 milímetros para las zonas bajo alerta. Sin embargo, en Misiones se prevén registros superiores, con acumulados de entre 50 y 100 milímetros durante todo el período de vigencia del aviso.

Qué zonas de Corrientes y Misiones están bajo alerta meteorológica

La alerta amarilla comprende la totalidad de las provincias de Corrientes y Misiones, por lo que incluye sectores del norte, centro y sur de ambos territorios.

En Corrientes, se esperan tormentas con acumulados de lluvia de entre 25 y 50 milímetros, aunque los registros pueden variar de manera localizada.

Tormentas ingresando en la ciudad.
Tormentas ingresando en la ciudad.

En Misiones, en tanto, el pronóstico contempla precipitaciones más abundantes, con la posibilidad de alcanzar entre 50 y 100 milímetros durante el período bajo alerta.

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Qué significa la alerta amarilla por tormentas

El nivel amarillo del SMN indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños y generar interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas.

Ante este escenario, se recomienda evitar salir durante las tormentas, no refugiarse debajo de árboles ni cerca de postes eléctricos y asegurar objetos que puedan volarse por el viento. También es importante mantenerse alejado de zonas inundables y no circular por calles anegadas.

Asimismo, el nivel amarillo del SMN indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños y generar interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas.